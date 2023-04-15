第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市

復活節長假期過來，發展商紛提速推盤，而作為市區新樓供應庫的啟德，就再有焦點盤登場，為第二季新盤戰掀起戰幔，當中，由六大發展商合作的地王項目天瀧，就搶先出閘，日前已上載樓書，並隨即開放示範單位予外界參觀

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