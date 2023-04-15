第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 復活節長假期過來，發展商紛提速推盤，而作為市區新樓供應庫的啟德，就再有焦點盤登場，為第二季新盤戰掀起戰幔，當中，由六大發展商合作的地王項目天瀧，就搶先出閘，日前已上載樓書，並隨即開放示範單位予外界參觀 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 你可能感興趣 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 01:00 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 01:00 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 01:00 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 最新專欄文章 更多 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 啟德 一手市場