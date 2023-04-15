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白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起

置業家居 2023/04/15

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新盤戰於復活節長假後重啟，當中由新地發展的大埔白石角University Hill，已先後於本周四（13日）及周五（14日）上載樓書及開放示範單位，最快於下周中開價，單位面積最細206平方呎，屬區內面

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欄名 : 新盤速遞

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新盤貼市推屬銷售策略 發展商先求量再求價

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