白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 新盤戰於復活節長假後重啟，當中由新地發展的大埔白石角University Hill，已先後於本周四（13日）及周五（14日）上載樓書及開放示範單位，最快於下周中開價，單位面積最細206平方呎，屬區內面 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 2023/03/25 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 2023/03/18 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 2023/03/04 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 2023/02/11 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 2023/02/04 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 UNIVERSITY HILL 一手市場