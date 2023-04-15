通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 隨着本港經濟逐漸復常，加上中港兩地全面通關，豪宅交投於今年首季價量齊升。上季造價$5,000萬或以上的大額成交，共錄166宗，按季大增近八成；總成交金額亦達$190.53億，同步增長23%。據市場人士 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 相關文章 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 今日 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 你可能感興趣 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 今日 01:00 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 最新專欄文章 更多 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 今日 中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 九龍城成龍居 3個天台 2023/04/01 九龍城成龍居 3個天台 大澳龍軒苑 開放式 2023/04/01 大澳龍軒苑 開放式 另類物業拍賣 執筍貨好機會？ 2023/04/01 另類物業拍賣 執筍貨好機會？ 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 2023/03/25 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 豪宅 21 BORRETT ROAD第2期 CENTRAL PEAK 貝沙灣 羅便臣道1號 放盤 二手市場 一手市場