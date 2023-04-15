通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏

隨着本港經濟逐漸復常，加上中港兩地全面通關，豪宅交投於今年首季價量齊升。上季造價$5,000萬或以上的大額成交，共錄166宗，按季大增近八成；總成交金額亦達$190.53億，同步增長23%。據市場人士

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