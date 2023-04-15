中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 單位：中低層複式戶 實用面積：2,626平方呎 間隔：4房3套及工人套房 叫價：$1.15億（呎價：$43,793） 備註：全屋以豪華遊艇為設計主題，並豪花約$2,000萬裝修，採下行複式設計，房間位處下層， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 相關文章 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 今日 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 你可能感興趣 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 今日 01:00 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 最新專欄文章 更多 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 今日 通關威力 豪宅首季價量齊升 前景看俏 九龍城成龍居 3個天台 2023/04/01 九龍城成龍居 3個天台 大澳龍軒苑 開放式 2023/04/01 大澳龍軒苑 開放式 另類物業拍賣 執筍貨好機會？ 2023/04/01 另類物業拍賣 執筍貨好機會？ 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 2023/03/25 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 豪宅 21 BORRETT ROAD第2期 CENTRAL PEAK 貝沙灣 羅便臣道1號 放盤