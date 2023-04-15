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中半山羅便臣道1號 豪裝4房戶

置業家居 2023/04/15

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單位：中低層複式戶

實用面積：2,626平方呎

間隔：4房3套及工人套房

叫價：$1.15億（呎價：$43,793）

備註：全屋以豪華遊艇為設計主題，並豪花約$2,000萬裝修，採下行複式設計，房間位處下層，

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欄名 : 樓市熱話

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