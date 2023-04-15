香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 在香港藝術3月，中環藝術地標H Queen's再獻新猷，與大樓內的5所畫廊及兩個藝術夥伴攜手舉辦7個重磅藝術展覽。除了藝術展所展出重點作品外，H Queen's內有過百件來自世界各地的藝術作品，成為藝 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 2023/04/01 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店 2023/03/25 開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店 ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」 2023/03/18 ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 2023/03/11 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 2023/03/04 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 展覽 藝術館 藝術類別 可持續發展 大灣區 年金 人物專訪