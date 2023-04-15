香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅

在香港藝術3月，中環藝術地標H Queen's再獻新猷，與大樓內的5所畫廊及兩個藝術夥伴攜手舉辦7個重磅藝術展覽。除了藝術展所展出重點作品外，H Queen's內有過百件來自世界各地的藝術作品，成為藝

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