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CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平

置業家居 2023/04/15

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中原城市領先指數（CCL）最新報168.4點（根據4月3日至4月9日簽訂的正式買賣合約，3月20日至3月26日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微升0.08%，重上去年10月水平，兼創25周新高。

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