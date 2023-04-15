CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報168.4點（根據4月3日至4月9日簽訂的正式買賣合約，3月20日至3月26日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微升0.08%，重上去年10月水平，兼創25周新高。 按地區劃 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 2023/03/25 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 CCL連升4周 創20周新高 2023/03/18 CCL連升4周 創20周新高 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% 2023/03/11 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 2023/03/04 CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 2023/02/25 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 CCL 二手市場 銀行