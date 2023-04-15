按揭成數及還款年期創新高

本港經濟逐漸復甦，加上上月本港銀行未有跟隨美國加息，本港加息周期或見尾聲，利淡因素大致被市場消化，市民入市態度亦轉趨積極。而樓市交投回穩下，按揭數字亦跟隨上升，2月份金管局住宅按揭統計調查顯示，新申請按揭貸款的宗數為9,719宗，按月增加2,377宗（32.4%）；新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得$341.85億及7,170宗，按月份別增加$77.01億（29.1%）及1,817宗（33.9%），同時連升2個月及創6個月新高。

按揭比率連升3個月及創12年半新高

除按揭貸款金額及宗數，借貸趨勢亦同樣上升。根據金管局資料顯示，2月份按揭比率為60.8%，按月上升1.5%，連升3個月及創12年半新高。按揭比率顯著上升，相信因更多置業人士傾向選用高成數按揭。根據香港按揭證券有限公司資料顯示，2月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為4,759宗及$257.85億，按月份別增加1,622宗（51.7%）及$79.78億（44.8%），宗數及金額均連升2個月，並創9個月及8個月新高。

而2月份新批出按揭貸款個案中涉及按揭保險計劃的佔比高達66.4%，佔比連升6個月，並創有紀錄以來的佔比新高，反映高成數按揭成置業新趨勢，更多首置人士透過按揭保險並以高成數按揭上車，並推高按揭比率至12年半的新高。

借貸宜「留一手」免借太盡

另外，金管局2月份平均還款年期按月增加4個月至336月（即28年），連升2個月，更創有紀錄新高。事實上，本港樓價多年來一直攀升，置業人士除了要煩惱首期開支，其入息能否通過銀行壓力測試亦是一個難題，而近年置業人士大多傾向借盡按揭年期，以便更易通過銀行的入息審查。以貸款額$500萬及還款年期為20年計算，買家在壓力測試下的最低入息要求為$57,356；如還款年期增至30年，最低入息要求則可下降近兩成（18.6%）至$46,664。

選用高成數以及增加還款年期可助置業人士更易上車，但「走盞位」亦會變少，如遇上銀行估價不足或批核條款有落差，屆時買家或需要補錢上會。因此建議置業人士借貸時要「留一手」，避免借太盡，並預留備用資金以作日後緩衝。

▲ 本港加息周期或見尾聲，市民入市態度轉趨積極，在樓市交投回穩情況下，按揭數字亦跟隨上升。