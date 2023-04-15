吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 馬來西亞首都吉隆坡近年發展蓬勃，而且樓價相宜，吸引不少港人投資當地物業及移居。吉隆坡市中心正有大型新盤雅居樂天匯在港推售，當中兩座共1,316伙將於今年第四季入伙，1房戶入場價約$174.1萬港元。 雅 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 2023/04/01 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 2023/03/25 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 2023/03/18 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 2023/03/11 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 2023/03/04 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產