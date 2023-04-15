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吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起

置業家居 2023/04/15

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馬來西亞首都吉隆坡近年發展蓬勃，而且樓價相宜，吸引不少港人投資當地物業及移居。吉隆坡市中心正有大型新盤雅居樂天匯在港推售，當中兩座共1,316伙將於今年第四季入伙，1房戶入場價約$174.1萬港元。

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欄名 : 海外置業

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