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【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗

置業家居 2023/04/15

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支援動態偵測自動開關功能（可識別動作）的智能窗OTIIMA SMARTFRAME，由葡萄牙納米技術與智能系統公司CeNTI，與當地建材公司Ecosteel共同開發。特色之一是智能窗配備傳感器，可自動偵

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欄名 : 家居頭條

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