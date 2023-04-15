【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器

由四川良木道開發的智能窗Defandor，內置傳感器（如雨量傳感器及氣體傳感器等），可智能管理家中所有窗戶開關，保持內在環境安全舒適。當然，它亦可根據用戶的最佳設定環境自動調節。舉例說，當系統偵測到下

...