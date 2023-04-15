【推介四】中國Defandor 內置不同傳感器 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 由四川良木道開發的智能窗Defandor，內置傳感器（如雨量傳感器及氣體傳感器等），可智能管理家中所有窗戶開關，保持內在環境安全舒適。當然，它亦可根據用戶的最佳設定環境自動調節。舉例說，當系統偵測到下 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 新研智能窗 全方位保護家居安全 今日 新研智能窗 全方位保護家居安全 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 今日 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 今日 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 你可能感興趣 新研智能窗 全方位保護家居安全 今日 01:00 新研智能窗 全方位保護家居安全 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 今日 01:00 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 今日 01:00 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 最新專欄文章 更多 新研智能窗 全方位保護家居安全 今日 新研智能窗 全方位保護家居安全 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 今日 【推介三】美國InVert 優化版「百簾窗」 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 今日 【推介二】葡萄牙OTIIMA SMARTFRAME 動態偵測開窗 ISH 2023復辦展覽 前瞻潔具潮流 2023/04/01 ISH 2023復辦展覽 前瞻潔具潮流 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 2023/04/01 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 四川省 人工智能 智能家居 消費資訊