新研智能窗 全方位保護家居安全

窗的功能豈止隔音隔熱、遮風擋雨？由德國Schüco自家研發的智能窗TipTronic SimplySmart，可設定自動開閂窗時間及幅度外，還可實時監控具防盜功能。另一款由葡萄牙CeNTI開發的智能窗

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