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VINEKO户外傢俬 自家設計橫掃國際獎項

置業家居 2023/04/15

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香港品牌VINEKO主打高級户外家具。不少人普遍認為此類型家具，需要廣闊空間才能擺放。而其品牌家具打破固有概念，能融入香港的細小家居和各式空間之中。除了擁有自家設計的產品，亦經常邀請其他具有匠人精神的

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欄名 : 家居新知

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