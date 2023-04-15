夏寶龍在港考察 可以看到甚麼？

十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍前天抵港，進行為期6天的考察，並出席明日特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮。

這是夏寶龍執掌港澳工作3年多來，首次專程來港考察，也是中共二十大和全國兩會之後，最高級別的中央領導來港考察。他來香港的最大目的，就是全面貫徹落實中共二十大精神，以及中共中央總書記習近平去年七一視察香港重要講話精神。作為中央港澳政策的主要「操盤手」，夏寶龍在港期間的所見所聞、所思所想、所感所悟，對於中央治港策略的制定都有較大影響力，那麼，夏寶龍此行可以看到甚麼呢？

見證李家超政府 全力「拼經濟」

最近，財經事務及庫務局發出「英雄帖」，歡迎各界在未來兩個月內就引入公司遷冊制度提出建議，協助政府訂立便捷有效機制。這是繼特區政府成立「引進重點企業辦公室」後又一個大動作，引入公司遷冊制度，可以吸引大批非香港企業遷冊來港發展。

不久前，勞工及福利局公布，截至今年2月底，「高端人才通行證計劃」收到超過14,000份申請，已批核9,600多份，其中超過半數的申請人在30歲以下。

再往前追溯，特區政府宣布免費贈送50萬張機票，吸引國內外遊客來港；李家超率團對中東進行了為期8天的訪問，簽下了多項合作協議，並爭取全球最大的石油生產商沙特阿美（Saudi Aramco）到香港上市；還有，特區政府不斷有官員「走出去」說好「香港故事」，吸引多個領域的國際活動來港舉辦。

搶企業、搶人才、搶遊客、搶國際活動的主辦權……這一連串的動作表明，在發展經濟方面，本屆特區政府比以往任何一屆都積極主動。李家超就任行政長官時，有人曾以「武官」定義他，並輔以「警察治港」的標籤，但從疫後幾個月的情形看，李家超對經濟發展的熱忱和熟悉程度出人預料。

中央一直希望香港特區政府積極有為，把「有為政府」與「高效市場」結合起來，積極主動地謀劃經濟發展，而不是簡單地當「守夜人」。夏寶龍此次來港考察，可以親眼看到李家超帶領特區政府全力以赴「拼經濟」的不錯表現。

投資者對港法治信心 漸恢復

最近，一項由香港美國商會進行的調查出爐，顯示62%的受訪者認為，國安法實施後，他們公司在香港的營運沒有負面影響。這個調查結果與某些人對香港法治的指摘，形成鮮明對比，說明投資者對香港的法治信心漸漸恢復。

這項調查還顯示，許多受訪者認為，影響他們投資信心的不是《香港國安法》，而是美國對香港的制裁。這些制裁增加了商業活動的不確定性，一些企業擔心成為制裁對象而選擇離開。

還有一個事情，可以印證人們對香港的法治信心：上月26日至今，本港已舉行13場公眾集會或遊行，13場集會遊行均獲警方發出「不反對通知書」，在和諧有序的情況下進行。這個事實將「國安法剝奪港人集會、示威、遊行權利」的說法一舉擊穿。

事實上，過去3年間，警方之所以沒有批准集會遊行，最初是因為「修例風波」，短期內「矯枉過正」，有利於局勢好轉；後來是因為疫情爆發，公眾集會遊行與「限聚令」衝突；現在疫消雲散、風平浪靜，集會遊行重現街頭，只要參與遊行的市民遵守法律，理性表達訴求，不侵犯他人的自由和權利，警方並不會強加限制。

關愛青年 連串舉措紓困解難

夏寶龍此次來港考察，可以親身感受到香港「戾氣消散，和氣升騰」的氛圍，這也是中央希望看到的積極變化。

前不久，銅鑼灣青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」揭幕，這是本港首個「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」項目，現在收到300個申請，已有申請者入住。

香港房價連續多年高居全球第一，一般人不吃不喝至少18年才能買下一個蝸居，若沒有家庭支持，年輕人基本上置業無望。李家超在去年公布的施政報告中，宣布擴大青年宿舍計劃，鼓勵非政府機構租用合適酒店及旅館，將房間改為青年宿舍，目標是5年內提供3,000個宿位。這些宿舍一般情況是：距離港鐵站較近，月租最低，適合一至兩名年輕人入住。

還有一件事值得關注：廣東省事業單位開展新一輪招聘工作，其中大灣區內地9市提供4,200多個職位，涵蓋教育、文化、衞生、科技、道路建設等領域，歡迎港澳青年報考。內地的居住成本、生活成本較香港低，這也是為港青紓困解難的一條路徑。

青年代表着未來，「修例風波」期間，一些年輕人變身為「蒙面黑衣暴徒」，背後既有他人操縱，也有心中對社會的不滿需要發洩。除了極少數人是被「港獨」思想洗腦外，絕大多數人都是感覺自己被遺忘。港青變成「廢青」，是一個必須關注的社會問題。

夏寶龍此次來港考察會感受到，全社會漸漸形成關愛青年成長的好氛圍，大家千方百計為青年找出路，這個變化令人欣慰！

國際資本「避風入港」 證港安全

最近，美國矽谷銀行破產引發的金融振盪還在持續，逃離歐美的資本很大一部分流入了香港和新加坡，這說明香港是「安全港」。

如何引導更多的國際資本「避風入港」？特區政府上月24日發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出8項措施，為家族財富擁有者落戶香港提供更有利的配套和服務，包括資本投資者入境計劃、提供稅務寬減、成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、發展香港成為慈善中心等。

世界銀行上月底首次在香港發行總額3.5億美元的保險相連證券，為智利未來3年與地震風險有關的損失提供保障。業內人士認為，這是香港發展國際領先風險管理中心的重要里程碑。

香港既是國際金融中心，也是環球風險管理中心和區域保險樞紐，把保險市場和資本市場打通，用好兩大資源，有利於化解巨災風險，有助香港打造「安全港」，做大本港金融業。

順勢而為，做大優勢，香港的國際金融中心將會更加穩固，夏寶龍此行考察將會看到，香港不僅是「自由港」，也是「安全港」。

上周一（3日），由教育局局長蔡若蓮親自帶隊，一批香港師生到廣州執信中學交流。按計劃，今年4至8月共有4.5萬名香港學生赴內地考察學習，涉及22條綫路約460個團。首個教師內地學習團也於周二（11日）前往廣州，學習團由中學、小學及特殊學校新入職老師約100人組成。

香港教育界是「修例風波」的重災區，根本原因在於國民教育的缺失，沒有統一的通識教材，缺少合格且穩定的通識科教師。香港師生赴內地學習交流漸成風氣，這是一個重大轉變，有助於了解內地，樹牢國家觀念。

粵港互動增 灣區建設熱度升

近日，廣東中山大學附屬第一醫院南沙院區啟用，該院區處於大灣區核心地帶，不僅造福廣東居民，也將成為內地港澳人士的試點醫院，所以有「大灣區醫院」之稱。

目前在粵港人逾50萬，未來這個數目還會持續增加，南沙院區啟用解決了在粵港人「看病難」的問題。另外，中央去年推出「港澳藥械通」政策，香港的藥品及醫療器械可以北上，港大深圳醫院及中山大學一醫都是指定醫療機構之一，南沙院區今後也有望納入名單。

粵港之間的互動，不限於教育和醫療，今年初通關以來，各個領域的互動交流都日益頻繁，預示着粵港澳大灣區建設在提速，香港的主動性在增加。大灣區建設是中央關注的重點之一，在香港，夏寶龍應該可以感受到大灣區建設的熱度在提升。

3年來，香港在變，有些變化雖有瑕疵，但大方向是對的。香港走出了「泛政治化」的泥潭，一心一意聚焦發展，全神貫注改善民生，夏寶龍此行完全可以看到這一點。

▲ 3年來，香港在變，走出了「泛政治化」的泥潭，一心一意聚焦發展，全神貫注改善民生，有些變化雖有瑕疵，但大方向是對的。（資料圖片）