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美檢察官內訌 特朗普去年未被控

國際版 2023/04/15

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美國前總統特朗普（Donald Trump）繼捲入商業欺詐案、國會山莊暴亂調查及海湖莊園文件案後，本月因「掩口費」案遭刑事起訴。

是次介紹的好書為《People vs. Donald Trump：An

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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製造業受累收縮6% 星首季GDP僅增0.1%
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