近2萬呎惠康Fresh進駐鯉魚門 開幕優惠 買滿$150送神秘禮品

佔地近2萬呎嘅惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）日前已進駐九龍東鯉魚門廣場，係區內首個兼售生猛海鮮及即食食品嘅超市，新店以「新鮮海鮮」、「新鮮豬肉」、「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「燒味櫃位」等多個食材專區，為顧客帶嚟一站式嘅極「鮮」購物體驗。黛安知道，生猛海鮮係每朝送店，而鮮活櫃位亦推出限定優惠，包括游水沙巴龍躉$88/條、鮮活鮑魚6隻只售$60/份，仲有唔少游水魚可供選擇。

黛安聽聞，新店為慶祝開幕，仲推出唔少優惠，例如今日（15日）於新店購物滿$150或以上（以即日單一機印收據或折實後價錢計算），可獲神秘禮品乙份，送完即止。

yuu會員購物仲可享3重禮遇，包括即日至4月27日，凡購物滿$100可賺取兩倍yuu積分，多買多賺；凡購買任何飲品滿$60（紅白酒、冷凍飲品及常溫奶除外），即送6罐裝Meadows無糖可樂；另外，買任何新鮮豬肉滿$90即減$10，為大家慳番唔少錢啊。

DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻分享︰「惠康為鯉魚門居民服務21年，一直深受歡迎，因應區內居民生活習慣嘅改變及上班族嘅三餐所需，特意『惠』你行多步，將店舖升級為惠康Fresh，為大家提供更舒適嘅環境輕鬆購買各類鮮活食材、即食及即煮產品，同時盡享環球美酒與東南亞日韓滋味。」

本文轉載自《晴報》

▲ 游水沙巴龍躉$88/條

▲ 指定拿破崙條或切餅3件享85折優惠