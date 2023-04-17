香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式

香港W酒店中菜廳「星宴」以廣東美饌及點心作主打，最近餐廳迎來新任中菜行政總廚黃偉成師傅，他入廚35年廚藝精湛，今次為餐廳設計多款新菜式，包括蟹汁脆皮釀關東遼參，選用肉質厚身、口感彈滑的關東遼參，沾上脆

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