香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 副刊版 2023/04/17 分享： 分享： 香港W酒店中菜廳「星宴」以廣東美饌及點心作主打，最近餐廳迎來新任中菜行政總廚黃偉成師傅，他入廚35年廚藝精湛，今次為餐廳設計多款新菜式，包括蟹汁脆皮釀關東遼參，選用肉質厚身、口感彈滑的關東遼參，沾上脆 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 2023/04/15 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 2023/04/05 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 2023/04/03 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 2023/04/03 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 2023/04/01 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 香港 酒店 設計 餐廳 澳洲 法國 菜式 蛋 甜品