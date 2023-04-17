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中老鐵路

副刊版 2023/04/17

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以前去西雙版納覺得好偏遠，不搭飛機要搖長途車好多個鐘。但去年通了高速火車後，由昆明往返已相當拉近，對當地旅遊業貢獻不少。以至有位大老闆朋友，已籌備另一大型奢華式營地酒店項目，同政府談妥收地開發，環湖邊放駐幾十間高級汽車屋和帳篷酒店包，有住在熱帶森林的味道。這邊就是玩這種原始特色。

但再去版納的市中心，感覺就不太對勁，除非抱着去主題公園的心態，因為真的極度商業旅遊化。可以想像，傣族原居民現在都得賣弄自己的少數民族特色，才能維持生計。

但旅遊綫開拓方面，因應上周才剛開通的中老鐵路載客綫，的確是又有新玩法。那是中國去老撾的鐵路，全程由昆明到老撾首都萬象，要走十個多小時，一等車卡位置七百多元人民幣，不過要在雲南境內的邊境查站和老撾境的磨丁之間落車過關。貨運早就開通，該是疫後恢復出境旅遊才正式開通普通客車服務。長遠來說，當然是一直延長可以直抵曼谷，完成籌備多年的昆曼鐵路全綫（老撾至泰國一段未全開通）。

開始時，這條綫的旅遊價值該不會很高，雖然老撾的琅勃拉邦是著名景點，但相比起中國遊客去慣的東南亞地方，老撾確實旅遊配套未到位，但對老撾而言，已是不錯的中國客路資源。反而這條綫的雲南南部段，則算是打通了由昆明、普洱到版納的綫路，方便境內遊。

不過除了旅遊業，物流才是此段鐵路現時重點。因為可留意到，雲南邊界那區，已是密密好多貨運物流園區建成。有了這條綫，可以想像，極方便東南亞物資直接大量通過雲南輸入，也算是一帶一路的體現。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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