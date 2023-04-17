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秋葵通便助降膽固醇

副刊版 2023/04/17

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周末到菜田遇上陳太，她高興地說：「又到了種秋葵的季節！現在開始播種，全年都可以等着收成，直至年尾也有得吃，對身體很好呢！」

「一碗秋葵含有三點二克膳食纖維、二百九十九毫克鉀質、八十二毫克鈣質（約每日十分一所需）、零點六二毫克鐵質（成年男性和女性的每日建議攝取量分別為十二毫克和二十毫克）。鉀質幫助去水腫和降血壓；它屬相對高鈣的素食來源，能幫助預防骨質疏鬆；其黏稠狀的物質含豐富水溶性纖維，能幫助降膽固醇；而秋葵外皮和內裏的一顆顆籽富含非水溶性纖維，可促進腸胃蠕動和排便。」職業病發作，我如數家珍地講述秋葵的營養成分及好處。

站在旁邊的陳生說：「等待收成前，可以先買秋葵乾吃，昨天經過超市看到，原隻的秋葵也有包裝小食，比薯片健康得多！」

「雖秋葵含豐富營養素，不過，從超市購買的秋葵乾，其脂肪量大多與餅乾相若，卡路里較高，若以為它健康便不停口地吃，便會在不知不覺間致肥！」我立即糾正他的想法。

陳生恍然大悟地說道：「原來是這樣，幸好有你的提醒！」

「收成或買回來的新鮮秋葵，可以弄成芥末秋葵沙律，把秋葵灼熟並冷凍後，用日式芥末和醬油調味；又或可做日式麻醬秋葵，同樣是把秋葵灼熟並冷凍後，用日式低脂芝麻醬拌勻；想熱食的話，將秋葵切粒炒蛋或加入雞湯蒸成水蛋也可。」我建議。

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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