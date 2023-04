呢類食物令大腦跌Watt

我們現在都知道,太多碳水化合物和升糖指數高的食物,對身體有不良影響,原來它們還會影響我們的大腦!學術期刊《Neuroscience & Biobehavioral Reviews》在二○○八年刊登了一項研究,發現當實驗參與者攝取高量的碳水化合物時,心智功能只維持到幾分鐘至十五分鐘的提振作用;但在攝取碳水化合物一小時後,這些參與者的大腦執行功能(包括:記憶力、專注力、解決問題之能力等)顯著降低。

又,《The European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism》在二○一四年發表了一項以成年人為研究對象的文章,發現參與者進食升糖指數愈高的早餐,對其他人的敵意愈高或者愈難相處。反之,在另外一項英國研究發現(《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12),低糖指數早餐對大腦的執行功能有幫助,包括專注力,而用餐後兩小時是腦部運作最高效益之時段。

得悉這些研究結果,再看看大部分香港人的早餐習慣,尤其是喜歡在外吃早餐才上班的人,當中有很多食物都是碳水化合物和高升糖指數,例如:白麵包、玉米片、烘/烤薯仔、即食公仔麵、意粉、白粥炒麵油條、果醬、盒裝果汁、凍檸茶等,都是傷身又傷腦之食物,偶然食一次無傷大雅,但很多都市人朝朝係咁食。其實,早餐還有很多健康選擇,優質蛋白質和脂肪反而對身體和腦袋更好,例如:煎/烚/炒蛋、黑麥麵包、三文魚(煙/煎/焗/烚俱可)、白肉類、綠葉沙律、莓類(如藍莓)、牛油果,蘋果、橙肉類、無糖豆漿、藜麥、果仁等。

有些人會怕煎或炒,因為怕用油,那是假設脂肪一定不是好東西。其實不一定,優質食用油所含的脂肪其實是有益的,近年研究已提出適量攝取優質脂肪的好處。有英國研究更指出,脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助,而且助益還能維持三小時之久。