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HK Express全新航綫 直飛越南首都河內

副刊版 2023/04/17

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旅遊業復甦，航空公司亦積極加開班次及新航點，應付報復式的旅行人潮。HK Express即將開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務，每日1班來往兩地，計劃於4月28日首航，機票現於官網公

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欄名 : 旅事通

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