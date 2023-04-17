HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 副刊版 2023/04/17 分享： 分享： 旅遊業復甦，航空公司亦積極加開班次及新航點，應付報復式的旅行人潮。HK Express即將開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務，每日1班來往兩地，計劃於4月28日首航，機票現於官網公 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 2023/04/15 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 2023/04/13 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 2023/04/12 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 2023/04/11 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 2023/04/04 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 航空 機場 越南 HK Express 旅遊資訊