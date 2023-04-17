夏寶龍說亮話 維護國安沒有「局外人」

上周六（15日）是第8個「全民國家安全教育日」，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在香港特區「全民國家安全教育日2023」開幕典禮上致辭。

作為中央港澳工作的「操盤手」，在香港由亂到治的每個關鍵時刻，夏寶龍都會發表講話，每次講話都極具針對性和操作性，成為「香港治理」下一階段的「施工圖」和「責任書」；此次出席國家安全教育日開幕活動，夏寶龍的致辭不僅信息量大，而且直指要害，有些話可謂「振聾發聵」、「醒醐灌頂」。

他一針見血地指出，「保國家安全，就是保『一國兩制』，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。」

他直言不諱地提醒：「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。」

他以「6個相信」的闡述表示，特區政府及管治團隊、愛國愛港力量、司法法律界、來港投資者、廣大市民、香港青年均有維護國家安全的責任。

夏寶龍這份近5,000字的致辭，為香港壓實維護國家安全的責任提供了指引，值得香港社會各界和廣大居民認真研讀。

香港不能再亂 也亂不起

在致辭中，夏寶龍首先引用了國家主席習近平的一段重要講話。習近平曾說：「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。」

「香港不能亂也亂不起」--這是「修例風波」後，中央和香港形成的一個共識。

香港為甚麼不能亂？因為香港一亂是「多輸」的結果。首先是香港市民遭殃，「修例風波」期間，市民出行都困難，學生無法上課，打工仔無法返工，店舖無法正常開門迎客，稍有不同政見，還遭到「黑衣人」私刑；一些人喊着「自由、民主」，卻侵犯了他人「免於恐懼的自由」。

其次，香港的整體利益遭殃，香港成了「動亂之地」，每逢周末有暴亂，香港人都要跑到深圳去「唞唞氣」，外地遊客哪裏還敢來香港旅遊、購物！香港是一個現代服務業為支柱的經濟體，一旦無人敢來，經濟便一派蕭條。

再者，國家利益遭殃，香港具有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，發揮着內地企業走向海外、海外資金流入內地「中轉站」的作用，香港一亂，合作中斷，甚麼事也幹不成。

還有，來港的投資者也遭殃，大家都忙於「政治運動」，社會秩序一片混亂，誰還有心思為老闆打工呢？

香港為甚麼亂不起？香港沒有本錢折騰了！回歸以來，歷屆特區政府採取了比較保守的財政政策，庫房充盈，家底殷實；誰曾料到，「修例風波」疊加3年疫情，許多行業經營慘淡，特別是旅遊、餐飲、零售、酒店、運輸等行業，結業潮、倒閉潮一波接着一波，政府庫房不僅要為民紓困，還要開支防疫成本，3年下來庫房幾近見底，「財爺」陳茂波坦言，財政預算案一年比一年難做。

夏寶龍在致辭中講到，「香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。」夏寶龍在這個重要的場合，替香港市民說出了這些心裏話。

危害國安「亂源」 尚未根除

輿論普遍認為，國安法實施後，香港實現了「由亂到治」，且處於「由治及興」的新階段，對香港社會環境持樂觀態度；夏寶龍卻語重心長的說：「香港社會看似平靜，實則暗流湧動。」

「暗流」有哪些？在何處「湧動」？相信國安部門掌握了有關情況，不便於公布，而中央高層對香港局勢看得更清楚。夏寶龍的兩句話點到了要害：「亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」。

「亂的根源」在哪裏？顯然，一些危害國家安全的「亂源」還未排除，例如「港獨」言論最早是香港大學的學生會刊物拋出的，有愛國愛港代表人士高度警覺，進行了嚴厲譴責，但戴耀廷等人卻以干涉「學術自由」、「言論自由」來「回駁」；後來的事實證明，戴耀廷等人要的不是甚麼「學術自由」、「言論自由」，真正目的是要發出「港獨」宣言、實施「港獨」計劃。

那麼，時至今日，「學術自由」、「言論自由」與「國家安全」之間的分界綫在哪裏？劃分清楚了嗎？如果還是模稜兩可，就說明「亂的根源尚未根除」。「亂源」還不止於此，我們應該對照基本法和國安法好好梳理一下，還有哪些地方是「亂源」。

「治的基礎」是甚麼？回歸以來，香港治理的主要教訓是：「中央的全面管治權」沒有透過「香港的高度自治權」體現出來，「兩權」之間存在「縫隙」。包括建制構架內的某些人都偏頗地認為，除了國防和外交之外，香港擁有其他所有權力，香港在行使這些權力時不受中央制約，過往幾次「人大釋法」也被某些人解讀為「干涉香港自治權」；現在愈來愈多人認識到，「兩權」並非「平起平坐」，「中央的全面管治權」包括對「香港的高度自治權」之監督權。但如何讓「中央監督權」落地？現在還沒有形成落實機制。因此，夏寶龍說「治的基礎尚需鞏固」，完全是客觀事實，不能不引起全港社會高度重視。

夏寶龍在致辭中說：「我們相信，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任……我們相信，愛國愛港力量作為守護香港的中堅力量，一定會全心全意支持行政長官和特別行政區政府依法施政……我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衞香港法治的光榮使命。」

以上「3個相信」，是針對行政、立法、司法機構的人員說的，他們作為「治港者」，理應肩負維護國家安全的主體責任，不容懈怠！

「6個相信」 釐清各方責任

夏寶龍在致辭中還說：「我們相信，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裏創造了一個個奇迹，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報……我們相信，香港是全體居民的共同家園，每位居民都是這個家園的持份者、建設者、受益者，都會為維護香港和諧穩定出一分力、作一份貢獻……我們相信，廣大香港青年必將成為有為的一代、值得驕傲的一代，一定能不負韶華、不負時代，勇敢地擔起對家庭、對香港、對國家的責任。」

以上「3個相信」，是針對投資者、市民和青年說的。香港是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，為投資者提供了賺錢的機會，他們理應維護香港的和平穩定；香港是730萬市民的家園，「家和萬事興」，市民理應維護家園和諧穩定；青年是香港的未來，國安家好，青年成長的天地更廣闊，青年理應維護香港的和諧穩定。

「6個相信」用詞考究，看上去是「希望、信賴」之意，實質上釐清了6個群體在維護國家安全上的共同責任。夏寶龍點睛，「維護國家安全沒有『局外人』，每個人都應參與其中。」這是夏寶龍致辭的最關鍵重點！

擔任中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳辦主任的夏寶龍，經驗豐富、剖析透徹，他在致辭的開頭就說：「很高興有這樣一個機會與大家見面，我很願意就維護國家安全等話題同大家說一些心裏話。」

「心裏話」需要用心領悟。心靈相通，國安家好，萬事興旺！

▲ 港澳辦主任夏寶龍強調，維護國家安全沒有「局外人」，每個人都應參與其中。（香港中通社資料圖片）