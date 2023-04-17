中法「爆炸性」外交 誰給馬克龍勇氣？

法國總統馬克龍依舊鋒芒畢露。退休改革風波未平，示威者把他比作遭革命黨人砍頭的法王路易十六之際，馬克龍做了一件與現代法國偉大總統戴高樂神似的「爆炸性」外交大事，盡管戴高樂最後也是被迫下台的。不過，為了法蘭西，為了歐洲，馬克龍，拼了！

戴高樂與新中國建交 震撼西方

1964年，法國成為首個與新中國正式建交、互派大使的西方大國（英國雖然1950年就承認新中國，但兩面押注保留駐台北領事館，到1972年才正式與北京建交），震撼西方。

那時美國正在擴大越戰，與北越背後的中國大打代理人戰爭。據《紐約時報》當年報道，時任法國總統戴高樂知道，法中建交會損害法美關係，但他大概並不在乎。第一，南越人的拒共態度或受前宗主國法國影響。第二，日本等亞洲國家或有壓力跟隨法國，改寫東方力量平衡。第三，非洲的法語國家會支持新中國成為聯合國會員。

法國人不甘心和說英語白人爭霸世界失利，剃美國（以及英國）眼眉一直是他們的樂趣，但除了刷刷存在感、滿足一下法蘭西大國虛榮，法中建交還有實際戰略利益考量，事情更是「核爆級」。

美國、蘇聯、英國先後掌握原子彈和氫彈後，不少國家一度爭相研發，三國（主要是美蘇）希望獨擁優勢，50年代末開始醞釀禁止核擴散措施，並施壓各國加入。

法國雖然1960年已成功試爆首枚原子彈，但仍須大量後續試驗，遂堅拒簽署1963年《部分禁止核試驗條約》。戴高樂認為這條約就是針對法國的，而他在東方找到了同路人。法國1962年亦已（戰敗）退出原殖民地阿爾及利亞，與東方反殖反霸旗手正式發展關係的障礙不存在了。

結果，中國1964年成功試爆原子彈，1967年後成功試爆氫彈，法國也在1968年掌握了氫彈，中法雙雙趕上了「持牌」核大國列車。美蘇英只能擠出位置，讓1968年《核不擴散條約》（中法1992年簽署）下獲准擁核的國家是5個而非3個。

馬克龍戰略自主論 在歐掀爭議

今天，經常「路過」戴高樂畫像和雕像讓傳媒拍照的馬克龍，也拋出了他的「外交核彈」。馬克龍本月率商界訪華，與中方聯合發表長長51點合作聲明，還到廣州聽琴音、品茶茗，大滿足，但戲肉還在後頭。

馬克龍在回程飛機上接受傳媒採訪，批評了美元霸權（戴高樂亦以懟美元聞名），並稱：「歐洲面臨的大危機，就是捲入不屬於自己的危機，無法戰略自主。」「矛盾的是我們逼於恐懼，相信自己只是美國的跟從者。」「加速台海危機是否符合我們的利益？不。最壞情況就是歐洲只能根據美國的議程和中方過度反應來面對。」「歐洲人烏克蘭危機也解決不了，我們怎能就台灣可信地發言？」

琢磨一下馬克龍所言：

第一，烏克蘭危機歐洲人解決不了，繫鈴人來自他方，而馬克龍曾經說，俄羅斯也是歐洲一部分；

第二，歐洲要戰略自主，不能只跟從美國，也必須減少依賴美元；

第三，加速台海危機是美國的議程，就是希望中方會過度反應，這不符合歐洲利益。

有不具名法國高級外交官還向傳媒指出，馬克龍認為，美國安排眾議長與台灣領導人會面，是挑釁行為。

仍不乏支持者 匈指歐洲需醒覺

首次有西方大國領袖如此公開坦率，就當今熱點地緣議題「以下犯上」，對美國「大不敬」，難怪馬克龍被西方輿論機器不停圍剿。法國和歐洲議會都有人罵他、德國多黨嗆他、東歐多國更是不放過他。一眾英語媒體稱他「觸發巨大爭議」、「引發廣泛批評」。路透社還說歐洲戰略自主是馬克龍的「pet project」（只是個人興趣而非真正重要）。波蘭總理揚言，美國才是歐洲安全的「絕對根基」！

的確，歐洲在美國長年經營（滲透）下，一些人對「天兵天將美利堅」深信不疑，認為只要抱緊美國大腿就萬事大吉，歐洲自主甚至利益都根本不重要。馬克龍將歐洲、中國升至和美國對等的位置，對他們的腦袋來說是無法理解，甚至是「不道德」的。他們更加看不到西方以外的世界，像拉美的巴西、中東的沙特這些原本屬於美國「勢力範圍」的國家和地區，都正在為了自身利益與美保持距離。

但馬克龍在歐洲並不乏有分量的支持者。匈牙利總理政治主任指歐洲需要覺醒，並引述總理歐爾班去年稱：「歐洲正不加批判全盤接受美國立場……我現在看不到歐盟或集團內的大國爭取主權……這正是為甚麼今天歐洲是（俄烏）戰爭輸家，而美國是贏家。」

「歐盟總統」歐洲理事會主席米歇爾亦表示，馬克龍雖以法國總統身份說這番話，但他代表了愈來愈多歐盟領導人日益轉變的態度。「一些歐洲領袖不敢像馬克龍這樣說話，但我相信不少人都像他這樣想。」

拉美中東東南亞 「天下苦美久已」

是的，當拉美、中東、東南亞都喊出「天下苦美久已」，拒絕跟隨美國與中俄脫鈎，反而着手去美元化的時候，歐洲人至少仍選擇再忍一段時間，畢竟身在虎口豈敢拔虎牙？

但馬克龍作為與戴高樂一樣個性十足的風頭躉，也許並不在乎。反正他早就直指北約「腦死亡」，現在更已連任，沒有後顧之憂了。有趣的是，美國拜登政府強調美法關係穩固，似乎也不在乎馬克龍所言，或許說明美方認定了歐洲人難以自理。

歐盟離心離德確是再次暴露於世人面前。東歐不惜一切親美反俄、西歐南歐另有想法卻不敢出聲、大玩平衡術的德國總理朔爾茨保持沉默、米歇爾與歐盟委員會主席馮德萊恩對歐中美態度嚴重分歧、馮德萊恩與馬克龍一同訪華卻非「應邀」規格待遇低得多。歐洲「戰略」也沒有，如何「自主」？

歐自主不選邊站 須足夠硬實力

說到底，就如戴高樂當年為了法國獨立自主而堅持發展本國核武，馬克龍要實現歐洲戰略自主理想，亦須首先掌握足夠硬實力，團結歐洲才有底氣，這在今天就是新能源、5G、人工智能等高新科技。無奈歐洲落後步伐正在棄俄能源、物價高漲、產業外移下加劇，而美國正以「削減通脹」立法、維持俄烏衝突、直接施壓等各種方式，極力陷歐洲於違背自身利益選邊站境地，中國此時態度尤其重要。中方對歐擴大開放市場之餘，是否可以在不引起疑慮下輸出部分技術，助歐洲豐滿羽翼？值得思考。

▲ 法國總統馬克龍（左）早前率商界訪華，接受傳媒採訪時批評美元霸權，被西方輿論機器不停圍剿。圖為國家主席習近平（右）接見馬克龍。（路透社資料圖片）