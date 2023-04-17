歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 行政人員版 2023/04/17 分享： 分享： 面對ChatGPT私隱安全問題，歐洲多國陸續採取行動限制ChatGPT的使用，包括歐盟數據保護委員會（EDPB）、法國及西班牙監管機構均相繼宣布，對ChatGPT展開監管行動。 據路透社報道指，EDPB ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 今日 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 2023/04/14 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 2023/04/14 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 2023/04/13 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 2023/04/12 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 歐盟 法國 西班牙 人工智能