  • 24°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 02:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題

行政人員版 2023/04/17

分享：

分享：

面對ChatGPT私隱安全問題，歐洲多國陸續採取行動限制ChatGPT的使用，包括歐盟數據保護委員會（EDPB）、法國及西班牙監管機構均相繼宣布，對ChatGPT展開監管行動。

據路透社報道指，EDPB

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者
今日
Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者
邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類
2023/04/14
邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類
HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起
2023/04/14
HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起
Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU
2023/04/13
Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU
俄降科技發展目標 18領域需重新修訂
2023/04/12
俄降科技發展目標 18領域需重新修訂
歐盟 法國 西班牙 人工智能

上一篇文章

7800萬Web3.0加速計劃 培育初創吸全球人才

下一篇文章

Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？