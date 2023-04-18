之前提及的海南封關計劃，終於有了具體時間表。今年內搞好封關硬件，明年整理好系統及操作方式，死綫是二○二五年之內全實施，海南島就不再一樣。

但官方強調的，是封關不是封島。即不是說以後內地居民去海南島要像出國般申請，或海南島變成一個嚴防的孤島，而只是說主要針對稅務及外國貨品出入口的操作上，以至經商納稅方面，海南島將跟內地地區有不同處理。簡而言之，是所謂「零關稅、低稅率、簡稅制」，都和稅有關。

於遊客及消費者而非長居者而言，最大的直接變化，當然是買外國貨品更加便宜，等於出國去買當地貨品，因為進口貨大部分會變成零關稅，減價範圍及幅度比現在的免稅店更大。

執行起來，就有個「一綫放開、二綫管住」的概念，就是面對世界開放後，從外國進出海南島的物品，手續及稅務放開，但若再經海南入大陸地區的話，就揸得較嚴。此所以這方式在四面環海的省份試驗會較合適，因為畢竟是海島，出入其中的方式渠道可管得極嚴，減少大規模走私或水貨的問題。

說回頭，把整個海南島劃為自由港，試點開放面向全球，不是新構思，甚至乎早於八十年代，已經有港商提出此念頭，並直接向掌管海南島的國家高層動議。那還是海南都未建省的八十年代中（海南建省及成立經濟特區是一九八八年），可能想法大膽過頭，沒有實行（也可能因為怕其時利益盡落入願投入開發的港商之手？）。之後是房地產冒險的九十年代，繼而再有旅遊大開發，有了以後的各種高級度假酒店及旅遊產業。三十五年過去，不知當年提出開闢海南島為自由港的港商，今天有何感想？