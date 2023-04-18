「真是要遠離辦公室的茶水間，復活節假後，食物櫃像山洪暴發一樣，打開櫃門，洶湧而出，可怕之極。重點是，每款都好像在召喚着我，真的難擋。」Bonnie說。

「很明白啊！我公司也有大半數同事外遊回港，可幸我對零食意慾不強，要不然，真是要遠離茶水間，又或者，中午飯後才行過去，飽肚後對零食慾望較低。」我回應。

她說：「我也記起你說過這重點，所以，午飯後才去逛了一圈，最終，只吃了幾片餅乾，算是很成功。如果空肚走進去，我相信自己會以手信當午餐。」

我問她：「你吃了甚麼餅？」她答道：「我好不容易才找到較清淡的杏仁餅，拿上手很乾身的，相信不太肥膩。」我再問她：「你吃了多少？」她說：「很小片的，起初吃了兩片，但覺得那種味道很懷念，最後多取兩片，感覺才滿足。」

我即時提醒她：「有時候，拿上手很乾身的食物，比油膩的更可惡。試想想，你拿起一個牛角包頓覺得很油膩的話，可能會找朋友分享，但好像很乾身的餅乾，你卻毫不猶豫地一口氣吞下。」

「你這樣說，即是杏仁餅也致肥嗎？」她問。

「每塊已經有一茶匙油，剛好一百卡，即是說，每吃兩片就等如幹掉一碗飯的熱量。原因是，杏仁餅的成分除了有綠豆粉外，也有不同的果仁如杏仁，還有混入了油脂。所以千萬別小看餅乾類的熱量。另一種常被誤以為健康的消化餅，也是大家常墮入的致肥陷阱，吃三片已經是一碗飯的能量了。」我詳細解釋。

「這個我記得，從前我一個下午可以吃一筒的！」她笑言。