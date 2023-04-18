假期聽了場管弦樂表演，樂曲都是我喜歡的，故特別期待。進場等待之際，後座有幾位小朋友喧嘩兼四處奔跑，整個演奏廳驟變細路放電場所，雖然非常嘈吵和不恰當，但我仍滿懷希望，以為時間尚早，父母應該會在開場前教導孩子要安靜。

原來我諗多咗，管弦樂團員進場了，幾對父母仍放任孩子大聲講大聲笑，指揮在台上說話，細路在台下也不停講，時而問家長：「佢講緊乜呀？」時而發出扭計聲音，成場演奏就在夾雜細路噪音下完成。我和前排觀眾回頭望了很多次，盼能示意那些父母們管教一下自己的孩子。我感到在場很多觀眾開始不滿，主要因為行徑太不尊重台上的表演者了。可能那些父母很想欣賞那場管弦樂，亦不知基於甚麼原因非要帶上小孩不可，但很基本的禮貌是：先嘗試叫停孩子喧嘩，若不能，父母應帶小孩離場，免騷擾他人。可惜，在場幾對父母連最基本的禮貌也沒展示。

甚麼父母就養出甚麼孩子。小孩不懂尊重他人，絕對是父母責任。近年觀察所得，那些不懂尊重他人、不理別人感受、毫無禮貌、只顧我喜歡、我開心的小魔怪，其父母們都不乏讀過下書之專業人士，但一對着自己的孩子就變了沒底綫、連自己也不知不覺變成大魔怪。我曾目睹以下這些小孩的行為，父母不但不制止，別人看不過眼出聲時，竟遭小孩父母反罵：

一、在飛機上，小孩不停踢前方椅背，前面乘客好言勸止，反被斥罵「飛機座位窄，係咁㗎啦，有本事坐頭等啦！」二、途人善意提醒小孩勿打尖，其母竟罵人：「乜你大人大者，連細路都唔讓。」三、五星級酒店自助餐，小孩喪跑撞翻陌生婆婆手上的食物，其母不道歉若無其事拖着細路離開。這些行為，統稱無家教，但奇在這些父母根本不在乎自己孩子在別人眼中是無家教的細路。生而不教，縱容自私、任性和不尊重他人的行為，禍延下一代兼影響社會質素，若說小魔怪恐怖，我會說，那些毫無家教概念的大魔怪父母更為恐怖。