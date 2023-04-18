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麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗

副刊版 2023/04/18

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麗晶七海郵輪推出全新「完美餐饗」計劃，為旅客呈帶來滿足味蕾的豐富美食活動，將於2023、2024及2025年推出11項全新美食主題Spotlight航程，由美食界名人、名廚及品酒師等主持，讓乘客在船上

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欄名 : 旅事通

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