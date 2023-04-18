麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 副刊版 2023/04/18 分享： 分享： 麗晶七海郵輪推出全新「完美餐饗」計劃，為旅客呈帶來滿足味蕾的豐富美食活動，將於2023、2024及2025年推出11項全新美食主題Spotlight航程，由美食界名人、名廚及品酒師等主持，讓乘客在船上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 2023/04/17 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 2023/04/15 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 2023/04/13 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 2023/04/12 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 2023/04/11 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 美食 餐飲 郵輪 旅遊資訊 旅遊行程