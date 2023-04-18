香港之患 更在「法之必行」

國務院港澳辦主任夏寶龍自上周四（13日）起一連6日在香港考察，身體力行中央大興調查研究之風的指示，顯示了中央對香港繁榮穩定的高度重視，相信一定可以更準確地掌握香港的第一手情況，蒐集到各方面有價值的意見。

有共識方向明確 卻決而不行

不過，對於香港的問題，掌握情況、蒐集意見、建立共識、確定未來的發展方向固然重要，但更重要的，恐怕還在於如何將確定的方向和共識，轉化為現實的行動。

香港社會利益結構複雜，很多利益相關方都有自己的「小算盤」，常常出現意見紛紜、拖延難定的情況，就是之前常被詬病的「議而不決」；但是，對一些長期困擾香港的重大議題，卻又不能單單將原因歸結為「議而不決」，事實上在某些重大議題，從中央、特區政府到社會主流，其實是有共識的，對前進的方向也是明確的，推進效果不佳的原因，更在於「決而不行」。

例如大家都關心、也為輿論高度聚焦的融入大灣區、香港的創科發展等，就屬於有共識、但推進效果欠佳的例子。

香港經濟長期面臨的一大問題，就是已屆成熟老化，金融、旅遊、貿易物流和工商支援服務4大支柱產業，除了金融業受惠於中國經濟的持續成長，尚有一定發展潛力外，其他幾個支柱產業都有各自的短板，前景有一些不明朗；特別是近年中美關係惡化，美國試圖通過打擊香港，破壞中國發展，香港的發展更增添了新的壓力，香港一向居於中西方之間的中間人角色已經難以繼續，因為不管香港想不想，美國都已經確定不想讓香港繼續居中圖利了。

向內地看 棄「吃兩家茶禮」幻想

在這種情況下，放棄回到過去可以居於中西方之間「吃兩家茶禮」的幻想，尋找新的發展動力，就成為了香港的必然之選。作為一個小型開放經濟體，香港既然已被西方排擠不能向西望，那就只能有一個選擇，就是向內地看，選擇融入大灣區，借中國經濟的活力，為香港重塑經濟發展動力。

夏寶龍在香港特區「全民國家安全教育日2023」開幕禮致辭中提到：「希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟，跑馬、跳舞、炒股、搵大錢。」當中的核心思想，就是希望香港重拾經濟發展動力、希望社會將精力聚焦在如何可以更好地發展經濟上，而不要把精力放在無謂的紛爭、對抗上。

有些人可能覺得，香港基礎好、身家豐厚，對於融入大灣區缺乏緊迫感；但實際上，所謂「逆水行舟，不進則退」，當別人都在大步前進時，香港如果不思進取，即使有再豐厚的身家，也是折騰不了多久的。

就拿香港的其中兩個支柱行業來說，旅遊和貿易物流在疫情防控措施基本復常後，所表現出的恢復動力，就不盡如人意。

內地海關總署早前公布了3月的進出口數據，出口升14.8%，遠勝市場預期的跌7.1%；進口跌1.4%，也優於市場預期的跌6.4%。其中最令人驚喜的，就是以電動汽車、鋰電池、光伏電池為代表的所謂出口「新3樣」異軍突起，這3樣高科技產品擔起了拉動出口增長的主力，第一季按年增長66.9%，拉動整體出口增長兩個百分點，為3月出口大超預期立了大功。

要搭上內地「新3樣」出口增長快車

可是這個急速增長的「新3樣」，對香港的貿易物流行業有甚麼帶動呢？從香港的進出口數據上好像看不大出來，因為香港1至2月的進出口按年下跌遠高於內地，3月的數據大概率將繼續下跌，因為政府貿易通披露的3月報關數據按年仍然下跌。

作為內地的主要轉口港，香港如果無法搭上內地「新3樣」出口高速增長的快車，又要受制於美西方經濟放緩對傳統產品進出口帶來的壓制，香港轉口業務如何可以保持穩定呢？如果轉口業務無法保持穩定，這個幾乎佔香港進出口超出一半的主力業務出現萎縮，香港的經濟必定會大受負面影響。

從旅發局公布了的訪港旅客人數看，3月訪港旅客數達245.4萬人次，較上月增加68%；不過這個看似亮麗的數據，實則不足疫情和黑暴事件前的2018年3月近500萬人次的一半，因為3年疫情可能會對部分人的旅遊偏好造成影響，所以香港的旅遊業恢復未必會有特區政府預期的樂觀。

本來，中國電動車的龍頭企業比亞迪就在與香港一河之隔的深圳，如果香港積極融入大灣區、融入大灣區的產業鏈，那麼香港就很有機會從比亞迪的高速發展中分得一杯羹，有助於拉動香港的進出口和高科技配套；可是如果香港不積極，內地企業和政府自然不會坐等，而是會自行配套產業鏈，一旦內地產業鏈配套完整，香港不在其中，再想加入必定困難重重。

現在香港面對的形勢就是如此，如果不能對確定的方向積極推進、真抓實幹、目標導向，繼續慢悠悠地蹉跎歲月，自以為一切盡在掌握中的話，那麼香港融入大灣區就可能成為一句或者半句空話，處於一種口喊融合、實際融不進去的尷尬境地；而一旦大灣區內部的產業鏈構築完善，香港又在其中沒有甚麼位置的話，香港未來的經濟發展動力就無從談起，未來發展就將遇到極大困難。

抓緊時間融入大灣區 免邊緣化

不管是香港的貿易物流、旅遊還是科創，前景都取決於與大灣區的融合；沒有融合，不進入大灣區的產業鏈，一旦內地的產業升級或者發生改變（類似「新3樣」的出口），香港就可能被排除在外，香港目前仍然領先的一些領域，也就無用武之地，最後失去競爭力。

所以，抓緊時間，將各方已形成的共識盡快落實推進，對香港的未來至關重要，當前社會較為關注的國安、北部都會區、教育、房屋等莫不如此。例如困擾香港多年的房屋問題，社會有共識可以多方面想辦法解決，之前也有議員建議，由內地出地、香港出資興建港人居所，現在內地房地產低迷，是否可以由特區政府出面，用理想價格在大灣區買入一些小區，作為公營房屋供港人居住，既可以緩解香港的居住難題，也可以協助解決內地的房地產過剩，一舉兩得。

明朝的大政治家張居正曾說：「蓋天下之事，不難於立法，而難於法之必行；不難於聽言，而難於言之必效。」今天的香港除了要關注凝聚社會共識，更應該在「行」和「效」上下功夫，這也與本屆特首李家超「以結果為目標」的施政理念一致。

▲ 不管是香港的貿易物流、旅遊還是科創，前景都取決於與大灣區的融合，否則一旦內地產業升級或發生改變，香港就可能被排除在外，未來發展將遇到極大困難。（資料圖片）