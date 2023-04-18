積極發掘本港潛在勞動力 增供應

全面通關迎來新氣象，不少老闆都希望把握復常契機大展拳腳。很多行業確實出現人手不足的情況，但認清缺人的根本，才能對症下藥，長期解決問題；急功近利、藥石亂投，只會進一步打擊本地就業市場，不利社會和諧及香港長遠發展。

勞動參與率低 人口老化非主因

本地勞動力有否盡用？答案絕對是否定的。香港勞動人口參與率在亞洲四小龍中墊底，最新只有57.9%，如果撇除30多萬外籍家庭傭工，大約是56%，其中婦女只有48.6%；反觀新加坡，以當地居民（即公民和永久居民，不計算數十萬名外勞）作統計，參與率達70%，婦女是63%以上；同為特區的澳門，本地居民參與率有63.5%，婦女是59.9%。

有人認為，香港勞動人口參與率低，其中一個主因是人口老化，那先看看以下數據：在撇除外傭後，香港25至54歲壯齡婦女參與率只有72%左右，比新加坡的84%低12個百分點，比澳洲約80%低8個百分點；老齡勞動人口方面，新加坡65歲及以上居民的參與率是11.6%，香港是13.8%。

香港人口老化是事實，但勞動人口參與率低的最突出原因，是壯齡潛在勞動力未釋放，將人口老化、港人移居外地等，當作導致眼前人手短缺的主因，是捨本逐末、錯誤聚焦。

釋放潛在勞動力，尤其是婦女勞動力，可借鑑外地經驗。香港壯齡勞動力兩性差距達到20個百分點，是新加坡、澳洲的一倍。參考經合組織的研究結論，「向未滿3歲兒童的在職父母提供更多正規幼兒照顧服務，是推動女性參與勞動人口的主要措施。」

新加坡積極擴充託兒服務名額，在2012年至2021年期間，新增共586間託兒中心，額外提供近10萬個服務名額。香港呢？根據2021年文件，特區政府「會在未來3至4年增設10所幼兒中心，增加約900個資助幼兒中心服務名額……社署由2021／22年度起，分階段額外提供1,000個全日制幼兒中心服務名額」，與新加坡存在極大差距。

另外，每年6天育兒假、在職母親稅務優惠，以及資助企業向員工提供彈性工作安排、進一步成為法定權利等，都是香港大落後的地方。

另一個降低勞動力的原因，是社福政策沒有相適應，反而互為抵銷。例如長者生活津貼的入息限額，單人及夫婦分別為10,580元及16,080元，加時加班或轉長工很可能會導致收入超額，無法領取每人4,060元長生津，所以寧願只做兼職散工，或夫婦其中一人不工作。

社福政策無配合 難談鼓勵勞動

又例如申請公屋的入息要求，單人及兩人月入限制分別是12,940及19,550元，結果申請者往往寧願不升職加薪，或者夫妻其中一人不上班，都要符合上樓資格。

還有一個常舉的例子，兩人賺取最低工資，仍少於兩大兩小家庭綜援水平，日捱夜捱少過拎綜援，勞動尊嚴無法彰顯，談何鼓勵勞動？爭取上調最低工資一直舉步為艱，5月1日只從37.5元增至40元，苦候4年的升幅是可憐的6.7%，而按現有機制，40元還要捱多兩年。

商界近日常常強調，為請人已大手筆地調整薪酬，例如零售加人工兩、三成亦「留唔住人」。最低工資現正檢討機制，既知人力可貴，期望商界和特區政府一碗水端平，在檢討時支持最低工資有合理可觀的加幅，並向「一年一檢」優化，令工友能夠分享發展成果，而不是永遠追落後，連通脹都跟不上。

工聯會對人力資源規劃有兩大原則，第一是確保「本地就業優先」，第二是「改善薪酬待遇」，勞動要有合理的回報。我們支持引入專才，接受個別行業和工種因實際請不到本地工人而輸入外勞，但前提是先做足改善就業質素、全面加人工等，如果最終還是請不到人，都應該透過「補充勞工計劃」申請，而不是繞過機制，一意孤行；我們也重申，雖然我們反對擴大輸入外勞，但如果外勞權益受傷害，亦會挺身而出維護其合理權益。

沒有調查就沒有發言權，對複雜的人力資源問題，期望通過簡單方法、粗暴手段解決，是不切實際。我們正深入不同行業調查研究，例如建造業是少有「辛苦有回報」的行業，但對有意入行者存在「兩難」：一是「入行難」，很多時候只能靠「叔伯兄弟」帶入行；第二是「留低難」，新入行者「無人帶」，技術一旦未完全到位，可能便「少人搵、少工開」，最終被迫轉行。

深入調查研究 應對人力資源問題

完善「培訓就業一條龍」、月薪制扶持入行、改善工作條件、引入科技降低工作強度、做好職安等，令年輕人知道「工字有出頭」，相信願意入行者不在少數。

又例如機場一些工種，工資還未回到疫情前水平，加上交通費貴、車程長，工友寧願到鄰近屋邨做保安員，都不要「表面上搵多兩千、實際上無着數」的假象。偏遠的工作，應有優於同區上班的聘用條件、有降低上班成本的資助，否則誰做？

就業是最大的民生，國家主席習近平「七一」重要講話囑咐我們，要讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

香港應該成為一個公平、合理、公義的社會，是有溫度而非冷血的資本主義社會。做生意的有錢賺，中產專業有事業發展空間，基層勞工通過辛勤勞動，都可以過上樂業安居的生活，只有如此社會才會更加團結和諧，香港才能長治久安。勞工界願與各界坦誠交流，共同探討解決人力資源問題，在促進經濟高質量發展的同時，亦為打工仔女創造高質量充分就業，有更大的獲得感和幸福感。

▲ 目前不少行業出現人手不足的情況，但認清缺人的根本，才能對症下藥，長期解決問題，急功近利、藥石亂投，只會進一步打擊本地就業市場，不利社會和諧及香港長遠發展。（資料圖片）