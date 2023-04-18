AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 行政人員版 2023/04/18 分享： 分享： 生成式AI繪圖細緻逼真，甚難辨識。近日Sony World Photography Awards公布2023年獲獎名單，創意組總冠軍竟由AI生成圖片奪得。 該名得獎德國攝影師Boris Eldagsen ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 今日 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 2023/04/17 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 2023/04/17 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 2023/04/14 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 2023/04/14 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 科技行業 人工智能 攝影 編輯 攝影師 Sony