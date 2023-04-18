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AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎

行政人員版 2023/04/18

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生成式AI繪圖細緻逼真，甚難辨識。近日Sony World Photography Awards公布2023年獲獎名單，創意組總冠軍竟由AI生成圖片奪得。

該名得獎德國攝影師Boris Eldagsen

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欄名 : 科技新知

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