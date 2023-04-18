Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 行政人員版 2023/04/18 分享： 分享： 科技巨頭Google一直積極強化機械人訓練，認為有助將機械人應用到現實社會。近日該企發表了運用強化學習的垃圾回收機械人訓練報告，而其分類準確率亦十分高。 Google以垃圾分類不當，造成回收物受污染及堆 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 今日 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 2023/04/17 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 2023/04/17 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 2023/04/14 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 2023/04/14 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 科技行業 創新科技及應用 Google 機械人 科技硬件 IT技術 污染 堆填區