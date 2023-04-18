Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84%

科技巨頭Google一直積極強化機械人訓練，認為有助將機械人應用到現實社會。近日該企發表了運用強化學習的垃圾回收機械人訓練報告，而其分類準確率亦十分高。

Google以垃圾分類不當，造成回收物受污染及堆

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