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PayMe今起優先訂票 S2O潑水音樂節8月登陸中環

行政人員版 04:00 2023/04/18

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S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）將泰國傳統潑水習俗結合電子舞曲及流行音樂，今年潑水音樂節首站早前已喺曼谷舉行，今夏首度登陸香港，將於8月5及6日喺中環海濱活動空間首次舉行。

黛安聽聞，呢個潑水音樂節自2015年首度舉辦後，即吸引各地狂熱分子參加。今次嚟到香港站，粉絲可於為期兩日嘅潑水音樂節，沉浸於音樂、水和燈光結合嘅世界，仲可欣賞國際知名DJ和頂級明星嘅澎湃演出，包括北愛爾蘭銷量最高嘅DJ Ben Nicky等，盡情享受音樂狂歡和濕身快感。

PayMe獨家預售優惠今日（18日）展開，PayMe用戶今日上午11時起可優先訂票，購票採用實名制，每人最多可買4張門票。門票分兩款，包括GA基本通行門票（General Admission），1天或2天通行門票，分別售$980及$1,580；而1天或2天VIP通行門票，分別售$1,680及$2,680；下一輪公開預售稍後才公布，粉絲要密切留意喇。購票詳情︰www.popticket.hk/s2o。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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