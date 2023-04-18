PayMe今起優先訂票 S2O潑水音樂節8月登陸中環

S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）將泰國傳統潑水習俗結合電子舞曲及流行音樂，今年潑水音樂節首站早前已喺曼谷舉行，今夏首度登陸香港，將於8月5及6日喺中環海濱活動空間首次舉行。

黛安聽聞，呢個潑水音樂節自2015年首度舉辦後，即吸引各地狂熱分子參加。今次嚟到香港站，粉絲可於為期兩日嘅潑水音樂節，沉浸於音樂、水和燈光結合嘅世界，仲可欣賞國際知名DJ和頂級明星嘅澎湃演出，包括北愛爾蘭銷量最高嘅DJ Ben Nicky等，盡情享受音樂狂歡和濕身快感。

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本文轉載自《晴報》