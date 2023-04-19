  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票

副刊版 2023/04/19

分享：

分享：

澳門及內地已通關，想一次過雙城遊，可以入住澳門及深圳君悅酒店合作的「悅遊春色」住宿套餐。往來澳門和深圳十分方便，由澳門外港或氹仔碼頭到深圳蛇口碼頭只需約60分鐘船程，即可開啟深澳之旅。

為感受兩座城市的

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗
2023/04/18
麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗
HK Express全新航綫 直飛越南首都河內
2023/04/17
HK Express全新航綫 直飛越南首都河內
Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼
2023/04/15
Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼
香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉
2023/04/13
香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉
大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖
2023/04/12
大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖
酒店 深圳 澳門 自助餐 Staycation

上一篇文章

郵輪直達高雄港 訪最新地標 歷史建築Cafe

下一篇文章

馮小剛陳冲重演日本經典 《忠犬八公》人狗傳奇新版再現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？