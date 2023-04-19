澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票

澳門及內地已通關，想一次過雙城遊，可以入住澳門及深圳君悅酒店合作的「悅遊春色」住宿套餐。往來澳門和深圳十分方便，由澳門外港或氹仔碼頭到深圳蛇口碼頭只需約60分鐘船程，即可開啟深澳之旅。

為感受兩座城市的

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