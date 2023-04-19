澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 副刊版 2023/04/19 分享： 分享： 澳門及內地已通關，想一次過雙城遊，可以入住澳門及深圳君悅酒店合作的「悅遊春色」住宿套餐。往來澳門和深圳十分方便，由澳門外港或氹仔碼頭到深圳蛇口碼頭只需約60分鐘船程，即可開啟深澳之旅。 為感受兩座城市的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 2023/04/18 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 2023/04/17 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 2023/04/15 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 2023/04/13 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 2023/04/12 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 酒店 深圳 澳門 自助餐 Staycation