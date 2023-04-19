對得住自己的人生選擇

很多友人問：「點解你成日都咁開心？」我很喜歡笑，宗旨是：有得大笑唔會含蓄微笑，有得微笑唔會唔笑。

其實，我並非天生就這麼開心的，開心絕對可以是後天培養，在乎你如何看待發生在周邊的人與事。有點經歷和閱歷的人，若領悟到開心是一種選擇，是一種放輕、悠然和自在，那所修練得來的後天開心，將會是由心底生出的喜悅、感恩和知足。很多人都看過鄭板橋寫的「難得糊塗」字幅，實則其題之款跋更有意思：「聰明難，糊塗難，由聰明而轉入糊塗更難。放一着，退一步，當下心安，非圖後來福報也。」這才是難得糊塗的精粹。那麼，如何培養這個後天開心呢？全在乎一個人如何選擇看待人生。我的領會是：

一、確立人生下半場的目標，重點排序因人而異，我的目標是：給自己一個可以微笑的人生。

二、忘記令自己不開心的人和事。美國女子Jill Price，記憶力超強，能記住過去每個細節，這個狀況叫「過度記憶症」（Hyperthymesia），她已成為加州大學爾灣分校（UCI）的研究對象，據她自述，這超強記憶力令她的人生非常痛苦。因此，我們必須感恩自己的腦袋能夠「忘記」和「刪除」記憶。

三、經常想像自己和身邊人「死亡」的模樣，人生無常，隨時會死，就會覺悟無謂的生氣、憋氣、好勝、爭執，在生死的大框架下，以上種種是多麼浪費時間和人生。記住自己人生的時光有限，就更懂得篩選甚麼是更重要。Steve Jobs的警世名言：「如果今天是我人生的最後一天，那原本預定今天要做的事，是不是我真正想做的？」所以，我相信他的人生是無悔的。

很多人只知道自己不想死，卻又不知道自己想怎麼活，所以大部分時間都活得不開心。其實開心最實際，當下一笑，那種開心的能量就是屬於自己的，別人拿不走、搶不到。給自己一個可以微笑的人生，是對得住自己的一種人生選擇。