膀胱排尿操控精微，膀胱本身為肌肉囊結構，並具有一定彈性，這賦予膀胱需要時可盛載更多尿液。若情況許可，亦可收縮肌肉囊，快速清空膀胱。若然理解排尿有隨意志的能力，膀胱在睡着時亦能自動自覺儲起尿液，這其中實有賴自主神經系統控制，否則要全天控制肛門，好不空閒……

控制膀胱儲存及排空尿液，有賴胸腰及骶位置的下腹神經及盆腔神經。下腹神經屬交感神經系統，平常能持續刺激膀胱，保持膀胱壁肌肉鬆弛，及膀胱出口括約肌收縮，促使膀胱能有限度儲存尿液；而骶部盆腔神經則作用相反，刺激能導致膀胱收縮，出口括約肌放鬆，致尿液排出清空。自主神經系統不需意志控制，就算睡眠期間仍能活躍操控身體器官。

而肛門肌肉控制排尿動作，則由自主神經系統以外的體神經系統會陰神經控制。對這些神經系統的理解就如自主神經亦控制心臟，心跳血壓隨運動或休息升高降低，不由意志控制；而體神經系統則如控制手腳動作，能隨主觀需要運動。這可想而知，膀胱儲尿排尿，既不由自主進行，亦可隨意志排清尿液。

正常排尿儲尿除要有健康通暢尿道及正常功能膀胱外，亦講求完整神經系統功能。神經系統損傷可致不同類型泌尿障礙，更甚者反過來波及其他內臟器官。例如若胸脊髓T6或以上損傷者，除排尿困難外，若尿液瀦留膀胱，刺激交感神經亢奮，出現自主神經反射異常（Autonomic Dysreflexia），可引發血壓飈升，嚴重者更可導致中風癱瘓。

完整神經系統功能，包括大腦皮層、腦橋、完整脊髓神經通道、腹下神經、盤腔神經及會陰神經，及神經綫神經物質，各司其職。若以上稍為缺一，可出現尿頻、漏尿、遺尿、膀胱過動及尿瀦留等。要舒暢排清膀胱，原來亦要過五關，斬六將……

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