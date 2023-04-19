輸入勞動力 促疫後經濟復甦

清明及復活節長假期期間，本港旅遊業和消費活動邁向復常，市道較過往暢旺，卻沒有明顯地帶動經濟增長；零售、交通、餐飲等行業回暖，凸顯過去幾年本地勞動力流失，造成人手短缺問題，影響市道全面復甦。

此外，外貿表現差強人意，金融市場也未見令人驚喜的消息，通關效應對本港整體經濟復甦的刺激未能達至預期。對此筆者不感意外，究其原因，皆反映香港經濟復甦動力仍然不足所致。

構思新商業模式 迎合需求變化

事實上，與內地復常通關，的確是利好本港經濟復甦的一大因素。根據特區政府最新公布的勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年11月至今年1月的3.4%，再下跌0.1個百分點，到去年12月至今年2月的3.3%，回落至疫情前的水平；內地遊客的赴港人次則回升至高峰期的3成。

不過，在環球經濟疲弱的大環境下，遊客和本地市民的消費意慾下降，經歷新冠疫情後，生活和消費模式也有所改變。我們必須明白，即使現在內地與香港已全面通關，也並不代表一切可迅速復常，要將旅遊業和零售、飲食消費重新轉化成為經濟增長的長期驅動力，我們不但需要等待經濟活動正常化，亦需要一些想像力，構思新的商業模式，以迎合市場的大環境和需求變化。

同時，當局也要加強監管，避免類似藥房劏客的不快事件持續發生，損害香港旅遊業的聲譽。

有關推動本地消費，特區政府已經發放新一期消費券，並預計可提振本地生產總值（GDP）0.6個百分點；然而，根據過往經驗，消費券只能在短期內刺激經濟，產生的乘數效應亦有限，加上今年全港迎來加價潮，對市民帶來長期的經濟壓力，相比額外消費，他們會更傾向使用消費券支付基本的生活開支或慣常性消費，以緩解物價和生活成本的攀升。因此，消費券對復甦市道的作用或會不如預期，特區政府會否推出後續措施，擴大消費券的經濟刺激效應，值得關注。

簡化引外勞程序 解燃眉之急

另一方面，雖然特區政府去年已大幅改善各項高端和技術輸入人才計劃，但筆者建議，針對人手嚴重不足的特定行業，當局仍可進一步簡化引入程序，補充缺口，先解燃眉之急。

外勞輸入固然會為本地勞動市場帶來一定衝擊，例如加劇本地就業競爭、限制工資調節空間等；不過，面對當前勞動人口萎縮和本地勞動力供應長期不足的困境，此措施能對症下藥，先行緩解個別業界人手不足的迫切需要，減少勞動人口不足對香港經濟復原造成的阻力。

在上世紀，香港就通過有限制地引入外傭的方案，釋放了本地女性勞動力，促進經濟發展，因此只要衡量有度，當局能在引入特定人才的同時，將本地業界承受的風險降到最低。

談到根據技術水平需求引入指定外來人力資源，外國輸入外勞的政策極具參考價值。

制定前期方案 精準評估需求

勞工及福利局去年推行院舍輸入護理員特別計劃，也是以需求作導向，據聞計劃還有意延伸至運輸業和建造業；當中的關鍵，繫於當局前期制定方案能否精準把握行業需求、市場結構和人力缺口的具體情況，包括本地相關人才培訓和供應等資訊，並訂立適當的引入配額。

總括而言，輸入外勞在中短期可望為整體經濟帶來正面作用，但亦可能為社會帶來長遠衝擊。因此，政策的制定要在短、中、長期的整體效果作出適當平衡，筆者期待見證方案能帶來具體成效，促進經濟復甦。

▲ 輸入外勞在中短期可望為整體經濟帶來正面作用，但亦可能為社會帶來長遠衝擊，因此政策的制定要在短、中、長期的整體效果作出適當平衡。（資料圖片）