iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 行政人員版 2023/04/19 分享： 分享： 蘋果（Apple）過往為了保護自家生態圈，一直以安全為由，禁止iPhone用戶安裝非官方App Store的應用程式（App）。不過鑑於歐盟《數碼市場法》（DMA）將於明年正式生效，彭博記者Mark ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 應對網絡風險 1成中小企欠措施 今日 應對網絡風險 1成中小企欠措施 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 2023/04/18 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 2023/04/18 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 2023/04/17 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 2023/04/17 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 科技行業 科技軟件 歐盟 Apple iPhone iOS iPad App Store 商業