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應對網絡風險 1成中小企欠措施

行政人員版 2023/04/19

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踏入後疫情時期，企業數碼轉型腳步加速，但是否已準備面對數碼轉型期間所遇到的威脅？近日有研究調查指出，本港中小企雖然更願意投資於數碼科技，但網絡安全意識卻出現下跌，情況令人擔憂。

昆士蘭保險去年底進行調查

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欄名 : 科技新知

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