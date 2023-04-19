應對網絡風險 1成中小企欠措施 行政人員版 2023/04/19 分享： 分享： 踏入後疫情時期，企業數碼轉型腳步加速，但是否已準備面對數碼轉型期間所遇到的威脅？近日有研究調查指出，本港中小企雖然更願意投資於數碼科技，但網絡安全意識卻出現下跌，情況令人擔憂。 昆士蘭保險去年底進行調查 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 今日 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 2023/04/18 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 2023/04/18 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 2023/04/17 Twitter Subscriptions 首年不抽成吸創作者 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 2023/04/17 歐盟設專責小組 處理ChatGPT私隱問題 科技行業 商業 網絡保安 行業 數碼轉型