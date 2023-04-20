歌神再現，定要把握機會，醫生說不上是粉絲，但確實在七十年代許冠傑歌曲薰陶下長大，《浪子心聲》、《梨渦淺笑》、《鐵塔凌雲》等，仍不時在腦海浮現。

七年前，以為是Sam Hui最後一次演唱會，想不到年屆七十四，他仍英姿勃勃在紅館開個唱，醫生當然捧場。歌聲依然動聽，也輕易引起共鳴，仍穿着色彩繽紛的緊身時裝在舞台上閃耀，相比七年前，最大分別只有-佝僂。

紀曉嵐的《閱微草堂筆記》對老者老態有這樣的形容：「白髮垂項，佝僂攜杖」，無論臉上如何整粧、衣服如何新潮，但背脊只要向前微彎、曲背便等同老態，相比下，哥哥許冠文也同場以棟篤笑助興，他腰背板直，看來更年輕。

人類有十二節胸椎（Thoracic Spine），每節圓筒形約二至二點五公分高，兩節間有軟體組織椎間盤（Disc），年齡漸長令骨頭鈣質流失，胸椎密度減少，受不起壓力便開始下陷，因而形成Compression Fracture（壓縮性骨折），按物理故人體重量傾前，令胸椎前端下陷較多，成為楔形，假如有數節都出現這種情況，背脊便會曲起來成為佝僂，醫學上稱為Kyphosis（脊柱後凸）。

佝僂一旦出現，便不能逆轉，就如下陷的支柱不能修補，最佳方法是預防骨質疏鬆，定時運動，以及維持體重。雖然這是老生常談，但確實有用（醫生也身體力行）。更年期後，女性可考慮Bisphosphonates（雙磷酸鹽）或Denosumab（仿保骨素）注射劑。

防老態，便要先防佝僂。