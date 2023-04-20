觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價2193元 地產版 2023/04/20 分享： 分享： 地址：觀塘興業街14號永興工業大廈（後座）13樓C4單位 面積：1,430平方呎 開價：313.6萬元 呎價：2,193元 賣點：屬法院令物業，不提供樓契，內籠間隔方正，位置亦屬便利。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬 今日 長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬 深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬 2023/04/13 深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 2023/04/13 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 2023/04/13 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 2023/04/06 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 觀塘