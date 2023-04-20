  • 23°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價2193元

地產版 2023/04/20

分享：

分享：

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈（後座）13樓C4單位

面積：1,430平方呎

開價：313.6萬元

呎價：2,193元

賣點：屬法院令物業，不提供樓契，內籠間隔方正，位置亦屬便利。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬
今日
長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬
深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬
2023/04/13
深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬
尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826
2023/04/13
尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826
灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬
2023/04/13
灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬
觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元
2023/04/06
觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元
觀塘

上一篇文章

九龍灣源發工廈低層 每呎叫5968元

下一篇文章

長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？