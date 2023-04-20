長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬 地產版 2023/04/20 分享： 分享： 地址：長沙灣永康街79號創匯國際中心5樓C室 面積：1,300平方呎 開價：1,000萬元 呎價：7,692元 賣點：屬銀主盤，物業位於長沙灣心臟地帶，周邊配套完善，鄰近港鐵長沙灣站。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價2193元 今日 觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價2193元 深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬 2023/04/13 深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 2023/04/13 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 2023/04/13 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 2023/04/06 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 銀主盤 長沙灣 創匯國際中心