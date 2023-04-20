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長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬

地產版 2023/04/20

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地址：長沙灣永康街79號創匯國際中心5樓C室

面積：1,300平方呎

開價：1,000萬元

呎價：7,692元

賣點：屬銀主盤，物業位於長沙灣心臟地帶，周邊配套完善，鄰近港鐵長沙灣站。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

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