上周觀賞阿Sam演唱會時，就感受到我們的廣東歌之父不僅散發吸睛的台上感染力，且有股獨特的萬有引力把紅館過萬人吸了過去舞台中心與他連結的魅力，令七十四歲的阿Sam展現出一種只屬於他的「許冠傑魔力」。甫上台，他手執結他說：「今晚有排玩呀！」大家頓時進入興奮狀態，我鮮有地由頭跟唱到尾，全場觀眾也是如此。逾三小時的演唱會，他講了好幾次「今晚我哋有排玩呀！」一個表演者，必定享受其中，才會由心而發地說出這句話。

表演中，阿Sam帶着我們進入他的世界，他喜歡的歌和懷念的人，其中一個環節令我很觸動：首先，他向合作無間、在二○二一年離世的樂隊領班楊雲驃（細AL）及陳百強致敬，並特意選了細AL寫給陳百強的《感情到老》演唱，且在台上放上楊的結他，唱畢，阿Sam輕輕微笑說道：「佢（細AL）枝結他一直放喺我屋企。」言輕情義卻重。

然後，是對他哥哥許冠英的懷念。他說：「大家記唔記得阿英呀？佢離開咗我哋十二年喇……」他一直邊唱邊看着台上的一隻大鷹模型，我坐在頭排，故看到阿Sam的微表情和眼泛淚光。真摯的兄弟情，無得呃無得扮，旁人也感應到。「哥哥」張國榮和阿Sam的淵源深厚，除了在台上安排了紅色大紙鶴的模型外，鋼琴上還有一雙閃亮的紅色高跟鞋。阿Sam是一直對着那對高跟鞋唱完整首《有誰共鳴》。

事後，我問演唱會總監蕭潮順，這個感人的環節是誰構思的呢？原來，是阿Sam的主意，他還要求團隊彷製許冠英追思會的那頭大鷹模型，怪不得他一邊看着大鷹唱歌時眼泛淚光。而象徵着「哥哥」的紅色高跟鞋，原來真的是「哥哥」在演唱會穿過的那雙，是阿Sam向陳淑芬（「哥哥」前經理人）借來的。這些沒有公開過的背後小故事，足見阿Sam念舊重情和感情細膩。

有心，才能感動和感染到人。世界上，有幾百樣人，但能夠五十年從未間斷地感染人喜愛廣東歌者，只有阿Sam一個。