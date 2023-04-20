港力推Web3.0 宜爭取成數碼人幣離岸中心

國家「十四五規劃」致力推動中國式現代化，銳意發展高質、健康數碼經濟；配合「發揮香港所長，服務國家所需」，特區政府為此不作半點猶豫，反應積極，重點發展Web3.0技術和平台，透過數碼商務，促進自身及服務國家在「經濟雙循環」戰略上的發展。

大型國際數碼經濟活動「Web3嘉年華」，上周（12至15日）首次在香港會展舉辦，吸引多國和內地的企業及人士參加，反映香港數碼經濟的國際化策略性地位，可以助力國家科創產業「走出去、引進來」大戰略。

數碼交易是Web3.0的重點任務，當中利用「分散式帳本科技」（distributed ledger technology，DLT）促成「智能合約」（smart contract），為交易用戶（買賣各方）提供網上數碼合約和協議（contract and agreement）的互認服務。

區塊鏈技術 解傳統數碼交易瓶頸

「分散式帳本科技」顧名思義，在數碼交易過程中，各個用戶在網絡上分散於不同地點，當他們同意進行交易時，便會在網上簽約；而為確保合約簽署同步進行，並維護各方合約的一致性，傳統系統會採用「分散式處理」（distributed processing）技術。該技術採用中央管理方法，設置中央管理系統作統籌，讓各參與用戶一個接一個地簽名，直到所有參與者均完成簽署後，才肯定合約的有效性。

若然合約涉及N個用戶的話，中央管理系統便要進行至少N次來回通訊，惟一旦中央系統在過程中失靈，整個交易便會被延誤、甚至癱瘓，嚴重影響整體交易效率。

由此可見，中央系統明顯地構成分散交易的瓶頸，不利數碼經濟運作，因此「分散式帳本科技」利用「區塊鏈」（blockchain）科技實踐交易「去中心化」（decentralisation）。簡單而言，「區塊鏈」使多邊客戶能直接「點對點」（P2P）溝通「簽署」（e-sign）合同，擺脫交易對中央系統的依賴。

交易平台會為每一群合作夥伴（例如NFT虛擬資產中各聯名擁有者）生成一條「區塊鏈」，並向每一位合作夥伴發送一份。在每一次交易，該「區塊鏈」便會即時被更新，所有相關的用戶端會同步地被更改，這做法擺脫數碼交易對中央的依賴，支持用戶互動及自主操作；另一方面，「去中心化」避免中央系統在交易過程中進行操控或監察，從而防止用戶私隱被濫用。

除了「智能合約」外，「分散式帳本科技」在Web3.0商務應用廣泛，較多人討論及關注的有「非同質化代幣」（Non Fungible Token，NFT）。NFT可用作認證數碼資產，功能猶如資產的「出世紙」，若然某資產是聯名擁有的（例如一間虛擬房屋、一件數碼藝術品等），每個擁有者都會持有相關的NFT，一旦某一方出售其股份，所有擁有者所持的NFT便會被更新，反映相關資產的最新狀態，包括其擁有權的最新分布。

從世界經濟局勢 理解「去中心化」

大家可以換個角度，理解「去中心化」的重要性：目前世界經濟局勢混亂，因為美元超強勢而引發全球各地加速推行「去美元化」，這趨勢正正反映出「去中心化」理念在金融界方面的優點。

過去一年以來，美國大幅度加息，推高美元滙價，加劇環球貨幣暴跌，重挫其他國家經濟和金融市場運作，令環球經濟波動，這現象尤其不利發展中國家；許多國家因此意識到，美國的美元政策罔顧他人，不時以鄰為壑，行為損人利己，實在難以為伍，所以有必要作好兩手準備，避免美國「霸王硬上弓」，自己持續被宰割。

全球「去美元化」計劃比比皆是，例如馬來西亞首相安華上月底在「博鰲亞洲論壇」倡議成立亞洲貨幣基金組織、今年初巴西與阿根廷宣布籌組拉丁美洲共同貨幣、「金磚五國」亦正研究成立金磚貨幣交易系統。

「去美元化」加速 利好人幣國際化

另外，美國去年制裁俄羅斯，禁止其使用美元，將俄羅斯逐出國際結算系統SWIFT，又凍結俄羅斯富商的美元資產，令不少國家意識到依賴美元作交易的潛在風險；若然不聽命於美國，一旦發生衝突，美國便可能會利用美元狙擊，嚴重影響自身國家安全。因此，推行「去美元化」便可以脫離美國的中央控制，自立自強，毋須顧慮美國政府無理的外交要求。

全球「去美元化」行動加速，為人民幣國際化創造有利條件，巴西、東盟、金磚國家等都已提出，可以用人民幣或其本國貨幣作貿易結算，而中國是全球130多個國家的最大貿易國，因此具備買家優勢。所謂「近水樓台先得月」，香港在大力推動Web3.0之際，應好好把握機會，爭取成為國家「數碼人民幣離岸結算中心」，提升香港國際金融中心地位；盡管如此，正如在「Web3.0嘉年華」有港方主禮嘉賓在「金融科技論壇」（FinTech Forum）主旨演講中提出，雖然金融科技產業商機處處，但在發展過程中，香港要正視人才、治理、可持續性等的嚴重挑戰。

▲ 香港大力推動Web3.0之際，應好好把握機會，爭取成為國家「數碼人民幣離岸結算中心」，提升國際金融中心地位。（資料圖片）