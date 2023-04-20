女性主導力量 優化家辦發展

在現今現代化的商業及經濟環境下，女性發揮的作用日趨重要；與此同時，近年來女性在家族辦公室的參與、在當中所發揮的領導角色和功能，不僅有其獨特性，而且更成為家族辦公室優化發展的新力量。

據瑞銀財富管理與上海高金金融研究院及財策智庫去年聯合發布《2022中國家族財富與家族辦公室調研報告》指出，在受訪中國財富家族中，女性成員參與家族辦公室管理的比例達到51%。

報告進一步指出，在這部分參與家族辦公室管理的女性中，又有55%的女性參與並主導家族辦公室的決策。調研所涉及的中國財富家族，總資產規模在100億元（人民幣，下同）以上的佔比40%、50至100億元佔比12%、20至50億元佔比19%、10至20億元佔比19%、10億元以下佔比不足9%，調研對象的覆蓋面相當全面。

着眼傳承家族共同價值

在傳統中國文化裏，有謂「男主外、女主內」，所以女性在家族和家庭中的角色與功能，嚴格來說有其獨特的一面；事實上，隨着社會的變遷，女性在現今家族辦公室中的角色和功能，也有突破性的進展。

回頭再看舊日稱為「管家」、今日叫作家族辦公室的非金融事務功能，有研究發現，在女性家族辦公室領導人眼中，傳承家族共同的價值觀非常重要，她們更多着眼於家族價值的傳承。

在金融功能事務層面，家族辦公室的女性領導人通常更關注金錢的影響，而不是簡單地賺更多錢。當然，不是說維持和積累財富不重要，而是她們更多思考財富如何幫助家庭團結（或可能導致家庭破裂），以及對社會作出更正面的長遠影響，因此她們的投資傾向於「環境、社會和企業管治」（ESG）和影響力投資（impact investments）等專案。

筆者在出席中外有關家族辦公室的論壇，談及影響力投資的，多為家族辦公室女性掌舵人，可見女性一般較男性更能從長遠角度出發作決策；從投資的行為觀察，女性更多看重長期利益，男性更多着眼追逐短期利潤。

據羅兵咸永道（PwC）曾對全球9大眾籌平台的45萬多場種子眾籌活動進行調研，發現女性主導的眾籌活動，達到籌資目標的成功率比男性主導的活動高32%，顯示女性的能力絕不遜於男性，甚至在某些領域，較男性有過之而無不及。

看重影響力投資 長遠利益

另一方面，根據Toniic「T100 Project」指出，於2017年影響力顧問和諮詢師的見解中發現，女性比男性更經常要求影響力投資的相關服務（60%女性，40%男性）；女性也是影響力投資相關問題的關鍵決策者，一力承擔主理家庭的財富，可見男女在處理投資上的迥異之處。

據諮詢公司Catalyst at Large創始人Suzanne Biegel曾進行的一項研究指出，在全球範圍內，2019年約有77億美元分配予「性別視角投資」（gender lens investment）工具，到2020年增至接近200億美元。所謂「性別視角投資」，是指投資機構通過將性別問題納入投資生命周期的每一個階段，從而改善性別問題，提升性別平等。隨着愈來愈多人把ESG投資、影響力投資和「性別視角投資」視為「業績優異的來源」，女性家族企業辦公室掌舵人更能把握這股發展大趨勢。

隨着亞洲（尤其是中國）富豪的人數持續增加，女性家族企業掌舵人或白手興家、或出於家族傳承（在過去內地「一孩政策」下，家族企業的獨生女順理成章成為繼承人），在她們取得巨大財富後，很多會設立家族辦公室，成為家族辦公室的領導人。

據新加坡報章The Business Times去年8月的一篇報道（「Singapore family office scene set to soar in sophistication」），愈來愈多女性設立家族辦公室，並負責自己的慈善活動，估計女性已控制11萬億美元的資產；到2025年，估計60%億萬富翁將是女性，高於2019年的11.9%，且隨着預計女性將繼承70%的代際財富轉移，這個數字還將進一步增長。與男性相比，女性傾向予向更多慈善機構捐款。

不過，目前參與家族辦公室領導工作的女性人數並不多。根據Family Capital與Guernsey Finance聯合發布的《Women in Family Office 2021》研究報告指出，只有4%的家族辦公室有女性負責人，相比之下，福布斯列為億萬富翁的女性中，相關比例為11%。

不過，盡管女性在家族辦公室的代表人數不足，但她們更有可能擔任高級投資職位，而不是機構或零售資產管理部門。事實上，與資產管理公司相比，女性更多在家族辦公室擔任投資職務，研究報告列舉了創立OW Management的美國名嘴Oprah Winfrey、Serena Ventures的美國網球名將「細威」Serena Williams、Ledunfly的瑞士企業家Dona Bertarelli、Rinkelberg Capital的法國企業家Corinne Vigreux，認為她們是未未來幾代女性企業家和投資者的開拓者。在香港，我們熟悉的家族辦公室負責人有RS Group的陳恩怡（Annie Chen）、已故著名企業家曹光彪的孫女曹惠婷，她們都是對推動女性在家族辦公室中發揮更大的投資和領導作用之佼佼者。

任投資要職 發揮更大領導作用

目前，在這類行業的全球活動中，男性和女性的比例更加公平。與美國和歐洲相比，亞洲的情況更為明顯，亞洲金融業的女性專業人士愈來愈多；尤其是香港，女性高管相對較多，據英國媒體Citywire的《2021年阿爾法女性報告》（Alpha Female Report 2021）顯示，在關鍵地點經營基金的女性基金經理，香港以28%的比例位居全球榜首。

根據瑞銀及羅兵咸永道於2016年發布的《億萬富豪更迭》（The Changing Faces of Billionaires）報告，女性億萬富翁的增長速度快於男性億萬富翁，男性為5.2倍，女性則為6.6倍；全球每兩個女性億萬富翁，就有一個主理推動家族企業發展，當中美國相關比例為57%、歐洲為63%、亞洲為96%；超過一半亞洲女性億萬富翁是白手起家的，而全球平均水平為20%，反映女性富豪的數目正持續增加。

隨着女性富豪數目的增加，預料會有更多女性設立家族辦公室，但她們是否更願意僱用女性擔任高層投資職位？據《Women in Family Office 2021》報告指出，受訪者認為，與男性相比，擁有大量財富的女性更傾向於聘請女性擔任頂級投資專家。筆者相信，愈來愈多女性富豪創辦和掌管家族辦公室，並主理家族辦公室的投資事務，這個發展趨勢進一步強化應無懸念。

事實上，家族辦公室女性領導人無論從着重傳承家族的價值、維護家族成員的和諧共處、策略性慈善工作，到投資着重長遠利益，傾向影響力投資、ESG投資、「性別視角投資」等，這些考慮因素和行為，正是家族辦公室健康發展的正確方向。隨着家族辦公室女性負責人的人數持續增加，無疑為家族辦公室的未來發展，注入更多優化發展的力量！

▲ 近年女性在家族辦公室的參與、在當中所發揮的領導角色和功能，不僅有其獨特性，更成為家族辦公室優化發展的新力量。（資料圖片）