3萬地膽投選香港至愛體驗 最多人推介旅客飲茶

旅發局嘅「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動上月結束，由市民嚴選最愛嘅香港旅遊體驗，呢個「香港地膽」推介嘅名單噚日出爐，黛安聽聞，最多港人推介旅客去「飲茶」，體驗呷茶嘆點心之樂；被譽為「東方威尼斯」嘅大澳漁村，亦係港人最推介旅客去睇嘅自然美景。

「港人最強推薦清單」由3萬名市民合力製成，推選15強至愛體驗，由美食到鬧市風貌至郊外美景都有，旅發局未來亦會透過網頁、社交平台及名人分享等，向全球旅客推介呢個清單，畀佢哋逐一品味最地道嘅香港體驗。

其中滋味享受嘅5強推介，包括點心、絲襪奶茶、蛋撻、雞蛋仔及雲吞麵，而自然美景嘅5強推介就有離島大澳漁村、元朗下白泥、屯門千島湖、西貢萬宜地質步道及大帽山。

旅發局都好感謝大家咁支持活動，選中最多「最強推薦清單」選項嘅1,000名得獎者，今日起將陸續收到電郵通知，得獎者可於6月30日前，到尖沙咀香港旅發局九龍旅客諮詢中心領取Hello Hong Kong主題八達通卡1張及八達通卡套1個。

本文轉載自《晴報》

▲ 元朗下白泥成自然美景5強推介之一

▲ 點心成港人票投滋味享受5強首位