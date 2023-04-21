澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 副刊版 2023/04/21 分享： 分享： 雖然復活節長假已過，但仍無阻大家外遊的決心，而澳門向來是港人親子短綫遊的熱門地之一。其中澳門巴黎人酒店最近就有巨型鬱金香藝術裝置進駐，大堂頓時化身夢幻花園，是爆紅的打卡熱點。加上酒店內多間特色餐廳，會 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 2023/03/31 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 2023/03/03 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 2023/03/03 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 2023/02/17 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 2023/01/20 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 中國 香港 酒店 餐廳 澳門 菜式 倫敦 下午茶 巴黎 賞花