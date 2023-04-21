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澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香

副刊版 2023/04/21

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雖然復活節長假已過，但仍無阻大家外遊的決心，而澳門向來是港人親子短綫遊的熱門地之一。其中澳門巴黎人酒店最近就有巨型鬱金香藝術裝置進駐，大堂頓時化身夢幻花園，是爆紅的打卡熱點。加上酒店內多間特色餐廳，會

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欄名 : Travel

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