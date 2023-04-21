Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品

本港春夏之際，暑氣漸盛，與摯愛在綠油油的舒適環境中細意品嘗下午茶，享受法式閒情，最是愜意。唯港薈大堂餐廳GREEN與法國奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat帶來「La Maison

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