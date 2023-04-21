Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 副刊版 2023/04/21 分享： 分享： 本港春夏之際，暑氣漸盛，與摯愛在綠油油的舒適環境中細意品嘗下午茶，享受法式閒情，最是愜意。唯港薈大堂餐廳GREEN與法國奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat帶來「La Maison ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 2023/04/14 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 2023/04/14 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 2023/04/07 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 2023/04/07 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 2023/03/24 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 餐廳 美食 法國 甜品 朱古力 下午茶 魚 巴黎 普羅旺斯