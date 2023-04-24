【亞太市場前瞻】施羅德投資：留意2023年三大驅動因素

近日接連爆出多個銀行業風波，市場信心難免受到動搖。然而，有投資機構認為，在經歷2022年的股債雙殺後，美國以外市場的投資機遇現已逐步浮現。

施羅德投資多元化資產投資總監佘康如表示，亞洲是一個多元化的地區，當中的經濟體系均處於不同的經濟週期階段，預料在2023年，區内投資市場將由三大因素所牽引，而審慎選擇個別市場和行業將是未來的致勝關鍵。

▲ 施羅德投資多元化資產投資總監佘康如

1) 內地重啟經濟 料服務業將帶動增長

由於經濟前景明顯改善，佘康如認為，在服務業為主的復甦推動下，中國國內生產總值可望在2023年及2024年分別增長6.2% 及 4.5%。在內地經濟活動轉強的情況下，預料可提振亞洲及環球整體經濟增長。

她表示：「從初步跡象所見，中國內地的人口流動性和經濟活動已在新冠防疫措施放寬後迅速開始恢復正常，預料旅遊市道回暖將可為亞洲區內多個行業帶來正面的連鎖效應。其中，酒店、博彩、航空及非必需消費品零售行業的公司有望從中受惠。當中的『報復性消費』亦有機會惠及持有購物商場的房地產企業。」

2) 已發展市場面臨衰退風險 亞洲或可迎來投資機遇

目前，施羅德投資對環球經濟於2023年的增長預測為1.9%。該行認為整體前景已有所改善，但美國及其他已發展市場的經濟增長及通脹仍存在不明朗因素。

儘管如此，佘康如認為並非只有壞消息：「以往，最佳的股市投資機會曾在經濟衰退期間出現。從目前估值來看，亞洲股比西方國家的股票更具吸引力，加上市場情緒改善及中國經濟復甦有望為區內市場帶來支持。」

3) 亞洲貨幣表現預料將隨美元回軟站穩

此外，施羅德投資認為美元或已見頂，加上環球央行政策分化，或將為美元帶來進一步貶值的壓力。若美國聯儲局放慢緊縮政策步伐，並轉向暫停加息，美元或將回軟，繼而令亞洲貨幣表現趨向穩定，為亞洲債券（特別是本地貨幣債券）營造更有利的環境。

佘康如表示：「由於多個亞太區市場仍處於加息階段，投資者宜選擇與債券孳息率存在正相關性的行業，如個別消費類別企業。」

在體制轉變之際 採取靈活投資策略仍是關鍵

最後，佘康如提醒投資者需因應政策及市場行為的體制轉變，調整他們尋找投資機會及管理風險的方式，而綜合考慮增長及收入的靈活投資策略，應有助提供下行風險保護，令投資部署更穩健。就目前而言，美國國債及現金等避險資產，或可在發生潛在波動時起到緩衝作用，黃金等另類資產亦可充當分散風險的角色。

施羅德投資擁有超過70年的多元資產投資經驗，歷年來獲得業界同儕的肯定，獎項包括Fund Selector Asia Awards 2023 「年度多元資產基金公司」香港大獎*。投資者可以透過亞洲及中國市場的多元資產投資策略參與區內的增長機遇，請按此了解更多 。

*Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2023按多元資產投資團隊於2021年11月5日至2022年11月4日期間之表現作出的評審結果。

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（特約）