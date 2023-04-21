Issan Caviar伊薩斯魚子醬

港人向來追捧泰國美食，不單因東南亞風味濃烈，更因它普遍價廉物美，復活節假期在曼谷某著名商場，一碗色香味俱全的船粉一百五十泰銖，折合港幣才三十多塊。

醫生當然喜歡泰國菜，但面對附圖這道Koi Khai Mot Dang卻有點猶豫。樣子確頗討人喜歡，黑白藍三色配上綠葉，黑的是不折不扣的高級魚子醬，惟白的才是心理挑戰，因它是不折不扣的蟻蛋，Koi Khai Mot Dang繙譯為中文，是「香辣生蟻蛋沙律」。

蟻蛋是泰國北部常見食物，來自紅蟻（Oecophylla Smaragdina），牠們主要生活在芒果樹上，靠吃樹葉維生。每年二月到六月，農民從樹頂蟻巢收集蟻蛋，洗乾淨便原汁原味新鮮奉上食桌。當地人視之為美食之餘，其營養價值非常高，每一百克蟻蛋便有約八克蛋白質，另外還富含多種維他命，故此泰北人暱稱它為Issan Caviar。

醫生鼓起勇氣品嘗蟻蛋，兩顆小蛋在嘴裏爆開，實在沒有甚麼濃重味道，只在味蕾輕輕挑逗，微酸加上微微柑橘味（Citrus）。但當來個大兜亂把魚子、蟻蛋、乜香料乜樹葉大口品嘗，便嘗到五彩繽紛的味道，從鮮到酸拌勻在口裏奏起交響樂。

昆蟲向來是中國人飲食文化一部分，禾蟲、水曱甴、和味龍，在老一代人的食桌上是平常事，惟過去數十年，食物來源豐盛了，才慢慢被淡忘，但也有人預測，未來五十年人類可能再遇極寒天氣，屆時昆蟲或會重新上碟成為主菜。

▲ Koi Khai Mot Dang，繙譯為中文是「香辣生蟻蛋沙律」。（專欄作家提供圖片）