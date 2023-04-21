時尚服裝元宇宙 藍海新戰場

麥浚龍Juno現身香港電影金像獎，為最佳服裝造型設計頒獎，他手挽黑色Gucci手袋，致辭時更把手袋放在頒獎台上。筆者雖然仍未摸清Juno此舉的背後含義，但聽聞翌日眾多人在綫上綫下大曬Gucci手袋，品

...