時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 行政人員版 2023/04/21 分享： 分享： 麥浚龍Juno現身香港電影金像獎，為最佳服裝造型設計頒獎，他手挽黑色Gucci手袋，致辭時更把手袋放在頒獎台上。筆者雖然仍未摸清Juno此舉的背後含義，但聽聞翌日眾多人在綫上綫下大曬Gucci手袋，品 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 結合AI及同理心 打造最完善方案 2023/04/14 結合AI及同理心 打造最完善方案 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 2023/04/07 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 2023/03/31 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 2023/03/24 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 2023/03/17 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 元宇宙 IT技術 科技行業 商業 銷售 行業 品牌 設計 時尚